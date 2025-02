Tunisie: TotalEnergies et la CAF renforcent leur partenariat pour quatre nouvelles années de soutien au football africain

Au lendemain du tirage au sort de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies et Dr Patrice Motsepe, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) ont conclu un accord pour la prolongation du partenariat pour une durée de quatre années supplémentaires.

Sur la période 2025-2028, TotalEnergies sponsorisera désormais 12 événements et compétitions majeurs de la CAF parmi lesquels notamment la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations féminine, Maroc 2024, la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025, ainsi que la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Kenya, Tanzanie, et Ouganda 2027.

Grâce au prolongement de ce partenariat, TotalEnergies continue à soutenir avec passion le développement du football sur le continent africain, et approfondit cet engagement en devenant partenaire, dès 2025, du championnat africain scolaire de football de la CAF - le programme phare de la CAF qui vise à promouvoir la pratique du football pour les jeunes filles et garçons d'Afrique.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré: «Depuis 2016, TotalEnergies a le plaisir et le privilège de contribuer au rayonnement du football africain, et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre cette collaboration aux côtés de la CAF pour les 4 prochaines années. TotalEnergies est fière de soutenir l'essor de ce sport populaire, qui incarne des valeurs de diversité, de cohésion et d'unité à travers l'Afrique, un continent sur lequel la Compagnie est un acteur historique. Cette prolongation va permettre à la Compagnie de continuer à célébrer le football africain avec toutes ses parties prenantes, ses clients et ses collaborateurs, et à partager l'engagement et la passion des millions de personnes à travers le continent.»

Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF, a déclaré : «La CAF se réjouit de poursuivre son partenariat avec TotalEnergies et son président-directeur général, Patrick Pouyanné, que je respecte et connais depuis de nombreuses années. Ce partenariat contribue au développement et à la compétitivité mondiale du football dans les 54 pays africains dont les fédérations de football sont membres de la CAF. Au cours des dernières années, la CAF a lancé plusieurs projets pour développer le football africain chez les jeunes notamment le Championnat d'Afrique de football scolaire, auquel environ 800 000 garçons et filles ont participé, et qui a connu un énorme succès. Les valeurs de gouvernance, d'éthique, de transparence et d'engagement pour le développement et la croissance de nos communautés et de nos pays en Afrique sont également des valeurs auxquelles TotalEnergies est attachée, et nous sommes honorés de continuer à travailler avec cette entreprise et son président-directeur général, Patrick Pouyanné.»