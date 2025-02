Tunisie: Expatriés - Un trio sur Nabil Makni

Buteur à cinq reprises en Bulgarie, l'attaquant tunisien de 23 ans attire les convoitises et se trouve sous les radars de trois clubs.

Transféré au FC Hebar Pazardjik lors du mercato estival, l'attaquant Nabil Makni, 23 ans, a vite fait de s'imposer parmi le groupe du club bulgare, signant six buts et délivrant quatre passes décisives lors de la phase aller du championnat. Et il n'en fallait pas plus pour que les Russes du FK Pari Nijni Novgorod et les Turcs de Bodrumspor, tous deux luttant pour le maintien, ainsi que le Sheriff Tiraspol, champion en titre de Moldavie, s'intéressent à lui.

Ce faisant, sachant que leur joueur sera libre de droit fin juin, les dirigeants bulgares ne vont pas opposer leur veto à un transfert, mais ont fixé l'indemnité en question aux alentours de 500.000 euros, un montant forcément accessible pour les clubs preneurs.

De prime abord, c'est le Sheriff Tiraspol qui aurait dégainé le premier, adressant une première offre de prêt assortie d'une option d'achat. Sur ce, l'on s'attend à ce que le club moldave présente une contre-offre préférant une cession directe. Assurément, selon certaines livraisons bulgares, le départ de Makni du FC Hebar Pazardjik est imminent. Pur produit du CDF Strasbourgeois, Makni a rejoint la Primavera de Chievo Vérone en 2019, puis l'Etoile Sportive du Sahel en 2021, les Etoilés l'ayant ensuite cédé à titre de prêt à Ittihad Tripoli avant de rejoindre ensuite la Bulgarie et signer au FC Hebar Pazardjik.

Baptème du feu réussi pour Omar Rekik

L'axial Omar Rekik, 23 ans, a assez bien vécu son baptême du feu avec Maribor, dauphin du leader, le NK Olimpija Ljubljana et club le plus titré de Slovénie. Titularisé au coeur de la défense des siens, Rekik a disputé toute la rencontre et sorti un excellent rendement avec une victoire à la clé pour Maribor qui se frotte les mains après avoir mis la main sur l'ex-joueur d'Arsenal U21, Wigan, Herta Berlin, Sparta Rotterdam et Servette.

Ben Farhat, de la bonne graine !

Louay Ben Farhat, 18 ans, a récemment débuté sous les couleurs de Karlsruher SC face à Elversberg pour le compte du championnat de Bundesliga 2. International U20, le milieu offensif tunisien s'est distingué face à Elversberg par sa vivacité balle au pied et un crochet prometteur qui permettra sûrement au joueur de faire parler de lui davantage à l'avenir. Rappelons qu'au sein de la Tunisie U20, le joueur avait été convoqué en octobre 2023 par Montassar Louhichi, disputant trois matchs avec les Aiglons.