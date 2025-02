Burkina Faso: Archidiocèse de Bobo-Dioulasso - Mgr Laurent Dabiré a pris possession du siège métropolitain

Mgr Laurent Birfuoré Dabiré est désormais l'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso. Il a été installé sur le siège épiscopal de la ville de Sya le 02 février 2025 par le cardinal Philippe Ouédraogo au cours d'une célébration eucharistique à la cathédrale Notre Dame de Lourdes. Il succède ainsi à Mgr Paul Yembuaro Ouédraogo admis à la retraite. Mgr Laurent Dabiré est le président en exercice de la conférence épiscopale Burkina/Niger et c'est de la ville de Dori où il était l'évêque qu'il a été transféré sur le siège métropolitain de la capitale économique du Burkina Faso.

En l'espace d'une journée, celle du 02 février 2025, la ville de Sya est devenue la capitale des chrétiens catholiques du Burkina Faso à l'occasion de la prise de possession canonique du siège métropolitain de Bobo-Dioulasso et de l'installation de Mgr Laurent Birfuoré Dabiré en qualité d'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso. L'événement a réuni à la cathédrale de Notre Dame de Lourdes une multitude de fidèles accouru des quatre coins du Faso mais également une vingtaine d'évêques et un très grand nombre de prêtres et de religieux. Des membres du gouvernement, les autorités de la ville de Sya ainsi que les dignitaires des autres confessions religieuses étaient aussi à la cathédrale. Tout ce monde a été témoin des premiers pas de Mgr Dabiré dans sa nouvelle charge d'archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso.

A l'entame de la célébration eucharistique, le cardinale Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou a présidé le rite d'installation de Mgr Laurent Dabiré sur la cathèdre (le siège épiscopal) de Bobo-Dioulasso. Mgr Dabiré a pour devise : « Que ta volonté soit faite » (sous-entendu la volonté de Dieu).

Chants et danses ont rythmé la messe qui a suivie. En prononçant sa première homélie en tant qu'archevêque, Mgr Dabiré a déclaré qu'il marchera dans les sillons de ses prédécesseurs. Il a invité les fidèles a travaillé dans l'unité afin de l'aider à réussir sa mission. Et en bon pasteur, il a donné le tempo de son action dans la conduite du troupeau de Dieu : « Je viens me joindre à vous pour la marche, tantôt je marcherai derrière vous, car le groupe en lui-même possède le sens du Christ, tantôt au milieu de vous pour sentir l'odeur du troupeau et quelquefois, me mettre devant vous, pour mieux relancer et guider la marche commune vers son but, qui est le Christ». Il a aussi exprimé sa foi au pouvoir du dialogue interreligieux pour la promotion de la paix, de la justice et du développement.

Une déclaration qui n'était pas un vain mot puisque le grand imam de Dori était à la cathédrale et a même pris la parole bénir le nouvel archevêque, lui souhaiter une fructueuse mission et lui offrir un présent symbolique : un chapeau et un bâton de berger. Il faut noter qu'avant sa nomination à Bobo-Dioulasso, Mgr Laurent Dabiré était l'évêque de Dori.

Cette sorte d'oecuménisme a beaucoup plu au capitaine Andersson Médah le directeur de cabinet du chef de l'Etat pour qui cette célébration nous a tous fait comprendre que « que nous sommes tous frères » et que face à la situation actuelle que le pays traverse, « nous n'avons pas d'issue que de rester ensemble pour faire en sorte que le Burkina Faso se porte mieux ».

Pour réussir, le nouvel archevêque aura besoin du soutien de tous. D'ores et déjà, son prédécesseur, Mgr Paul Yembuaro Ouédraogo l'a assuré de son soutien et de ses prières : « Nous prions pour vous, en invoquant l'Esprit-Saint afin qu'il vous donne de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre ».

Mgr Laurent Dabiré est né le 17 septembre 1965 à Dissin (Diébougou) et ordonné prêtre le 29 décembre 1995. Il est titulaire d'un doctorat en droit canonique et en droit civil. Il a été successivement nommé évêque de Dori le 31 janvier 2013 puis archevêque de Bobo-Dioulasso le 18 décembre 2024. Depuis 2019 il est le président de la conférence épiscopale Burkina/Niger.

Encadré

Rappel historique de la création de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso

La préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso a été créée le 15 décembre 1927 par détachement des vicariats apostoliques de Bamako et de Ouagadougou. Son siège est la Cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Cette préfecture sera érigée en vicariat apostolique le 9 mars 1937, puis en diocèse le 14 septembre 1955 et enfin en archidiocèse de Bobo-Dioulasso le 5 décembre 2000.

Depuis son érection en diocèse, Bobo-Dioulasso est à son quatrième évêque :

- Mgr André Dupont (14 septembre 1955-12 décembre 1974) ;

- Mgr Anselme Titiama Sanon (12 décembre 1974-13 novembre 2010) ;

- Mgr Paul Yembuaro Ouédraogo (13 novembre 2010-18 décembre 2024) ;

- Mgr Laurent Dabiré depuis le 18 décembre 2024.

En devenant archidiocèse, Bobo-Dioulasso est devenue le siège d'une province ecclésiastique regroupant les diocèses de Banfora, de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, de Diébougou, de Gaoua et de Nouna.