Tunisie: 6e édition des Journées des ARTs de la Marionnette de Carthage (JAMC) - La marionnette dans tous ses états

Le coup d'envoi des Journées des arts de la marionnette de Carthage (Jamc) a été donné samedi dernier. Animations et autres démonstrations autour de ce mode d'expression mondiale populaire, et plusieurs fois millénaire, ont investi différents espaces extérieurs et intérieurs de la Cité de la culture et l'Avenue Habib Bourguiba au centre de Tunis. Et cela continuera tout au long de l'événement qui se poursuit jusqu'au 8 février au plaisir des petits et des grands aussi.

19 pays arabes et étrangers prennent part à cette 6e édition du festival, à savoir : la Tunisie (pays organisateur), la Syrie, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France, le Brésil, la Russie, l'Estonie, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, les Pays-Bas et la Tchèquie (pour la première fois). Plus de 100 artistes marionnettistes de Tunisie et du monde seront présents, en plus de 20 troupes étrangères.

33 spectacles ( en in et outdoor) sont au programme dont une avant- première mondiale, celle de la troupe «Merlin Puppet Theater», qui présente son nouveau spectacle «The girl with the littele suitcase».

«Notre jeune festival a déjà des fidèles et certaines troupes en sont à leur 4e participation. C'est le cas des Allemands de «Merlin Puppet Theater» qui ont préparé leur spectacle spécialement pour les Jamc», affirme à ce propos le chargé de la programmation internationale du festival, Sabry Abdellaoui.

Des ateliers et des rencontres

En dehors des représentations, le volet pédagogique et ludique du festival propose, durant les matinées à la Cité de la culture, 12 ateliers, dont une partie est adressée aux professionnels, aux cadres de l'enfance et autres étudiants, entre autres. Un atelier autour du théatre des ombres, dirigé par le marionnettiste tunisien Hédi Krissaane, qui propose une approche technique et théâtrale de l'écriture avec les ombres pour initier la démarche de création personnelle d'un autoportrait en masque géant; un atelier de marionnette à double technique adressé aux professionnels du domaine de l'enfance, du théâtre et des marionnettes où Raja Attia présente une technique innovante de fabrication et de manipulation de marionnettes.

Un atelier de fabrication de décors et de personnages en stop motion, un autre autour de la marionnette à fil dirigé par Walid Wassai et un atelier encadré par la marionnettiste et scénariste polonaise Natalia Sakowicz, qui allie pleine conscience et différentes techniques et compétences théâtrales utiles et nécessaires aux marionnettistes/acteurs. Du théâtre de l'ombre aussi pour les enfants avec un atelier encadré par Hamza Ben Oun qui initiera les plus jeunes à cet art afin de l'exploiter en outil pédagogique. Il est question aussi d'un atelier Kamishibaï destiné aux enfants de SOS Gammarth, un atelier de marionnettes adapté aux porteurs de handicap, dirigé par Abir Hamdi et qui a pour objectifs de développer l'expression verbale et non-verbale, stimuler la motricité fine et la coordination et favoriser les interactions sociales. Un espace kids est aussi dédié aux enfants tout au long du festival où ils apprendront à faire des Fast puppets.

Les masterclasses qui sont au nombre de 5 sont programmées les après-midi et offrent l'occasion aux artistes marionnettistes et experts du domaine de partager leurs connaissances et leur passion avec le public. Le Brésilien Paulo Bernardo, les artistes allemands de la troupe Merlin Puppet Theater, ainsi que la Roumaine Liviu Lucaci parleront, chacun de son côté, des technologies de la marionnette, le Syrien Adnen Sloum s'intéressera à la marionnette dans le patrimoine arabe et le Saoudien Majed Abdi nous présentera la jeune expérience saoudienne dans cet art et parlera de son avenir en s'appuyant sur l'expérience tunisienne. Le marché du festival (Jamc market) rassemble cette année 19 exposants entre artistes, artisans et autres éditeurs spécialisés dans la littérature jeunesse et pour enfants.

Des stands installés dans le hall de la Cité de la culture sont destinés à un public de tous âges qui pourra explorer l'univers de la marionnette, rencontrer les artisans marionnettistes, découvrir des artisanats connexes, des masques et des créations venant des quatre coins du globe. Au-delà de son aspect commercial, le «Marché de la Marionnette» offre une atmosphère festive et animée, agrémentée d'ateliers créatifs mêlant théâtre de marionnettes, expérience en réalité virtuelle, lectures, et bien plus encore. Bon festival!