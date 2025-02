Togo: Mobilisation contre le mariage d'enfants

Des ONG appellent à renforcer la protection des mineures au Togo après la mort d'une adolescente de 13 ans, mariée de force et victime de violences sexuelles.

Elle avait 13 ans et son nom est demeuré secret, les ONG et les médias togolais se contentant de la surnommer "Justine". Ne pouvant plus supporter les violences sexuelles dans un mariage imposé par son père, elle a fait une tentative de suicide et est morte une semaine plus tard, le 8 janvier, au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Elle vivait dans un village situé à 100 kilomètres au nord de la capitale du Togo.

Ce drame a bouleversé le pays. Les organisations de défense des droits des femmes et des enfants demandent désormais de mettre fin au mariage des enfants au Togo. Leur objectif est d'instaurer une tolérance zéro envers les auteurs et complices de ces unions précoces.

"Pour vraiment parvenir à la tolérance zéro, nous interpellons plusieurs acteurs, explique Anne Colette Kpedji, directrice exécutive de WiLDAF Togo. D'abord, les leaders traditionnels et religieux, parce que ce sont souvent des mariages religieux ou traditionnels, qui ne passent pas forcément par l'état civil. Et donc, les leaders traditionnels, pour leur expliquer les dangers qu'ils courent en mariant ces jeunes".

Mariages forcés pour raisons économiques

Les chefs traditionnels et religieux sont les garants des coutumes. Le phénomène des mariages s'explique par des traditions coutumières, mais aussi par des raisons économiques. Marcel Kpodzro, de l'ONG La voix des enfants du Togo, explique que "ce sont généralement les parents qui décident de donner leur fille en mariage, soit par échange entre deux familles, soit par capitalisation de la force de travail, obligeant la future mariée à accomplir saisonnièrement des travaux champêtres ou domestiques chez son beau-père, ou à y apporter des quantités substantielles de produits de ses champs. Il y a aussi le mariage comme don".

Face à ces drames, la société civile appelle le gouvernement à modifier certaines dispositions du Code de l'Enfant et du Code des Personnes et de la Famille afin de supprimer toute exception permettant le mariage des mineurs.

Un tiers des filles mariées avant leur 18 ans

Anne Colette Kpedji dit plaider "en faveur de la révision de l'article 267 du Code de l'Enfant et de l'article 43 du Code des Personnes et de la Famille qui autorisent une dispense d'âge à 16 ans pour le mariage. Et aussi les articles 269 qui admettent le consentement des mineurs, afin de ne laisser aucune brèche ouverte pour marier les jeunes. Comment un mineur peut-il donner son consentement pour quelque chose qu'il ne connaît même pas, qu'il ne maîtrise même pas".

Selon l'Unicef, environ 752.000 enfants sont victimes de mariage précoce au Togo. Près de 31% des femmes sont mariées avant d'atteindre l'âge de 18 ans.

Et les organisations engagées dans cette cause poursuivent leurs efforts pour sensibiliser et inciter les responsables politiques à agir concrètement en faveur des droits des enfants.