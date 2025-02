Sénégal: Moustapha Guirassy préconise un alignement du PAPSE au référentiel « Vision 2050 »

Diamniadio — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a préconisé d'aligner le Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), qui enregistre un bilan positif enregistré après deux ans d'exécution, au référentiel » Sénégal Vision 2050 ».

»C'est le moment de revisiter le programme, sa pertinence et surtout de revoir son alignement au référentiel +Agenda 2050+, aux priorités de l'État du Sénégal, mais aussi aux priorités du ministère de l'Éducation nationale, malgré un bilan globalement positif pour 2024 », a-t-il dit.

Le ministre s'exprimait, mardi, à Diamniadio, au siège de son ministère, au terme de la réunion du comité de pilotage du PAPSE.

D'après lui, »cette réunion revêt un caractère particulier, parce que, non seulement, il coïncide avec le lancement du programme Sénégal 2050, agenda national de transformation de notre cher pays pour une nation juste, prospère, souveraine et ancrée dans les valeurs fortes, mais aussi et surtout, il prépare la revue à mi-parcours du projet ».

Pour Moustapha Guirassy, "c'est donc le lieu de repenser les stratégies de planification pour l'année 2025, de revoir à nouveau les critères d'allocation des ressources, de déconstruire les méthodologies et modalités classiques de mise en oeuvre des projets et d'intégrer davantage les méthodes agiles".

Pour l'année 2025, a-t-il indiqué, "nous nous donnons le temps et les moyens de repenser le projet, de restructurer les activités et les programmes, d'aligner sa structuration aux priorités du ministère, telles que définies dans le projet intégré de transformation de l'éducation".

"Après avoir validé le bilan 2024, nous nous donnons quelque moment, certainement d'ici mars, pour la revue à mi-parcours afin justement d'achever ou de parachever cet alignement avec le référentiel" Sénégal Vision 2050, a précisé M. Guirassy.

"Face aux nombreux besoins des cibles, élèves et enseignants, les ressources allouées au secteur de l'éducation doivent permettre d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, réduire les disparités liées à l'accès à une éducation de qualité et apporter plus de valeur ajoutée dans l'atteinte des résultats fixés", a indiqué le ministre.

Le PAPSE est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars pour une durée de cinq ans (2022-2027).

Il vise à renforcer la gestion du système avec la formation et l'assistance technique, l'amélioration du Système d'information et de management de l'Éducation (SIMEN), l'intégration des daaras dans le système formel, l'appui au Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS), entre autres.