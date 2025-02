Tunisie: BCT - Entrée en vigueur de la plateforme « Tunicheque » - Vers une sécurisation renforcée des paiements par chèque

Avec l'entrée en vigueur de la plateforme «www.tunicheque.tn», les paiements par chèque deviennent plus sûrs et transparents. Cette plateforme inédite permet aux bénéficiaires de vérifier en temps réel la situation bancaire du tireur et de réduire le risque des chèques sans provision, marquant ainsi un changement majeur dans le système de paiement tunisien.

Pour dissiper les nombreuses confusions suscitées par la nouvelle réglementation des chèques, la Banque centrale de Tunisie a organisé hier une conférence de presse en présence de Mohamed Sadraoui, chef du pôle Paiements, circulation fiduciaire et réseaux, Nizar Chaddad, directeur général des Paiements et de l'inclusion financière, Néji Ghandri, président du Conseil bancaire et financier (CBF), et Mohamed Lassad Louati, directeur général de la Société interbancaire de télé-compensation (Sibtel). Lors de cette rencontre, les intervenants ont présenté les principales nouveautés liées au paiement par chèque ainsi que les modalités de fonctionnement de la plateforme «Tunicheque», opérationnelle depuis le 2 février.

Une mobilisation de plusieurs intervenants

En guise d'introduction, les intervenants ont souligné que la conception et la mise en place de cette nouvelle plateforme, en un temps record, constituaient un défi de taille, relevé avec succès. Cette plateforme répond en effet à toutes les exigences en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles. À ce sujet, Mohamed Sadraoui a précisé que la concrétisation de ce projet a nécessité la mobilisation par la BCT de plusieurs task forces, notamment des équipes en charge des aspects réglementaires, de la mise à jour des systèmes d'information des banques, de la normalisation et de la standardisation du nouveau chèque ainsi que de la communication.

Il a insisté sur le fait que ce projet est structurant pour l'économie tunisienne et pour l'ensemble du système de paiement, étant donné son impact sur le comportement des utilisateurs de chèques. Selon lui, la nouvelle réglementation assure la sécurisation du paiement par chèque et devrait contribuer au renforcement de l'intégration financière et numérique.

Dans ce contexte, Sadraoui a ajouté que la plateforme «www.Tunicheque.tn» permettra aux utilisateurs de vérifier, en un laps de temps très court, l'identité et la situation bancaire du tireur, notamment la disponibilité de la provision nécessaire. «Ce projet contribuera, à terme, à la rationalisation de l'utilisation du chèque ainsi qu'à la lutte contre le phénomène des chèques sans provision», a-t-il précisé.

Un accompagnement personnalisé

De son côté, le président du Conseil bancaire et financier, Néji Ghandri, a affirmé que les banques ont pris les mesures nécessaires pour mettre à niveau leurs systèmes d'information, désormais en temps réel. Il a également souligné que les banques sont prêtes à accompagner leurs clients durant cette phase initiale de mise en place de la plateforme, précisant que la délivrance des nouveaux chéquiers a commencé depuis la semaine dernière. Il a ajouté que les banques proposeront un accompagnement personnalisé aux clients surendettés en leur offrant des solutions financières adaptées.

Mohamed Lassad Louati, directeur général de la Sibtel, a pour sa part souligné que cette réforme constitue l'amendement le plus important qu'ait connu la législation relative aux chèques en Tunisie. Selon lui, cette nouvelle réglementation traduit la volonté du législateur de mettre fin à la pratique très répandue des chèques sans provision.

Nizar Chaddad, directeur général des Paiements et de l'inclusion financière à la BCT, a insisté quant à lui sur l'objectif de cette réforme, à savoir le renforcement de la sécurité et la transparence des transactions par chèque, la diversification de l'offre des services de paiement et le rétablissement du rôle principal du chèque, à savoir le paiement à vue.

Concernant le nouveau format du chèque, il a précisé que plusieurs mentions obligatoires doivent désormais y figurer, en l'occurrence le montant maximum, fixé par la banque en fonction du profil du tireur et de son niveau de risque, afin de prévenir les défauts de provision ; le délai d'expiration, qui doit être d'au moins six mois ; le barrement; le bénéficiaire (le nom de la personne qui va encaisser le chèque), puisque le tireur ne peut plus émettre un chèque au porteur et doit mentionner systématiquement le nom du bénéficiaire effectif et enfin le QR code, qui permet au bénéficiaire de vérifier la véracité des informations figurant sur le chèque, sa régularité et, le cas échéant, de bloquer la provision disponible en toute célérité.

Traitements rapides et sécurisés

S'agissant de la plateforme électronique des chèques, Chaddad a insisté sur son rôle préventif contre les incidents de paiement. Destinée principalement aux bénéficiaires des chèques, elle est opérationnelle en continu, 24h/24 et 7j/7. Sur le plan pratique, un bénéficiaire peut créer un compte sur la plateforme «Tunicheque» via une application mobile, le web ou des Applications programming interface (API) pour les institutions. Une fois inscrit, il peut vérifier la régularité des données figurant sur le chèque et s'assurer de l'état du compte bancaire ou postal du tireur. Il a aussi la possibilité de bloquer la provision disponible grâce à un retour d'information rapide via des codes spécifiques.

«Le bénéficiaire scanne le QR inscrit sur le chèque, ajoute le montant de la transaction, et la requête est traitée en quelques secondes», a expliqué Chaddad. Selon ses dires, l'objectif de ces nouvelles modalités est de renforcer la confiance envers ce type de moyens de paiement scripturaux et de barrer la route à ce qu'on appelle la préférence exacerbée au cash.