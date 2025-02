Tunisie: EST - Deux erreurs et deux buts cash - Memmiche à la recherche de la confiance...

Un gardien de but, peu importe son âge, doit savoir une chose essentielle: c'est lui le patron de la défense. A Memmiche d'avoir suffisamment confiance en lui et du cran pour diriger sa défense.

La logique a été respectée dimanche et l'Espérance s'est imposée face à son hôte, l'Avenir Sportif de Soliman. Le score, 4-2, reflète parfaitement la prestation de deux compartiments : l'attaque et la défense.

Si les attaquants ont fait leur boulot, voire mieux, ce n'était guère le cas de Amanallah Memmiche et sa défense. A deux reprises, la défense a permis à l'adversaire de revenir au score après que les attaquants ont fait l'effort de donner l'avantage. A chaque fois, une gaffe monumentale et la cause est la même : Memmiche, qui ne dirige pas bien sa défense, particulièrement quand il s'agit de replacer ses défenseurs sur une action dangereuse.

Du coup, sur les deux buts encaissés, un attaquant adverse est laissé sans surveillance. Et forcément, quand on se trouve nez à nez avec le gardien, on ne rate pas la cage. C'était le cas, dimanche: laissés sans surveillance, Ghassen Maâtougui a égalisé une première fois et Amanallah Mjahed a fait revenir l'ASS au score une deuxième fois.

Un compartiment à stabiliser

Si avec les renforts du mercato hivernal, sans compter le retour attendu de Rodrigo Rodrigues, l'attaque est bien garnie outre qu'elle remplit convenablement sa tâche, la défense, aussi riche soit-elle en doublures, n'est pas encore stabilisée. La cause ? Des changements à répétition imposés en partie par la blessure de Yassine Meriah dont la longue absence a forcé le staff à faire appel aux services de Hamza Jelassi puis le jeune Koussay Smiri.

Ceci dit, l'axe central est instable, ce qui explique, entre autres, le manque de communication entre les défenseurs, d'un côté, et avec le gardien de but, de l'autre.

Outre l'axe central, le poste de gardien de but, occupé initialement par Amanallah Memmiche, a été confié récemment à Béchir Ben Saïd. Ce dernier, par sa longue expérience, a vite donné de la confiance aux défenseurs en s'imposant naturellement comme dernier grand rempart. Sauf qu'il s'est blessé aussitôt et est absent pour un mois. Bref, pour stabiliser la défense, il est impératif que Ben Saïd devienne, à son retour, le premier gardien de l'équipe, car l'Espérance ne peut plus se permettre de pareilles gaffes en défense en quarts de finale de la Ligue des champions notamment.

En ce qui concerne Amanallah Memmiche, il est impératif qu'il bénéficie d'un encadrement spécial. En plus, l'intéressé lui-même doit se remettre en question, puis travailler avec sérieux et abnégation, au risque de mettre en péril sa carrière.