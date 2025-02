Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Les députés et sénateurs réunis en session extraordinaire

En République démocratique du Congo, députés et sénateurs étaient réunis en session extraordinaire ce mardi 4 février au Parlement pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Une session qui se tient une semaine après l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise sur la ville de Goma.

Face à l'urgence de la situation dans l'est de la RDC, des combats qui continuent et une situation humanitaire catastrophique, les députés et sénateurs ont été rappelés de leurs vacances parlementaires, a indiqué le rapporteur du Parlement.

Pour la première fois depuis l'offensive sur la ville de Goma, les élus sont appelés à s'exprimer sur la guerre dans l'est du pays. 500 députés et une soixantaine de sénateurs étaient conviés à des discussions séparées qui doivent durer jusqu'à tard dans la soirée.

À l'ordre du jour, examiner la situation sécuritaire et surtout discuter des différentes voies de sortie de crise, diplomatique ou politique, alors que sur le terrain la situation humanitaire est catastrophique, indique Michel Moto Muhima, député de la circonscription de Walikale dans le Nord-Kivu : « Le plus important pour nous, en tant que représentants du peuple, c'était de mettre l'accent sur la question humanitaire. Il y a un drame humain incroyable. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 000 000 de déplacés internes dans cette province, de population qui fuit cette guerre depuis deux ans, trois ans, et il est temps pour mettre un terme à cette situation. »

Pour Hubert Furuguta, élu de Goma, qui était présent lors de l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise et qui a pu être exfiltré, il faut tout faire pour ramener la paix : « Tout ce qui peut nous amener à la paix est bienvenu. Nous sommes prêts à tout. Mais ce qui me fait très mal, c'est le fait que le monde appuie l'ennemi à nous écraser, puis le monde nous demande d'aller aux négociations. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour sauver le peuple. »

Certains députés de la province du Nord-Kivu, où ont lieu les combats, n'ont d'ailleurs pas pu voyager jusqu'à Kinshasa, l'aéroport de Goma étant fermé.