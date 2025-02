Tunisie: L'ESS a gagné avec cran - Un bon comportement défensif

L'ouverture du score par Chaouat sur penalty, au lieu de libérer l'équipe, a laissé la place au conservatisme à cause de l'incorrigible Gbo qui a laissé près d'une heure ses camarades à 10 contre 11... Mais ses coéquipiers ont tenu bon.

Un succès long à se dessiner, malgré l'avantage au score, où le mérite est revenu au bon comportement défensif notamment de Ben Choug très rugueux dans ses interventions. Quant à l'Ivoirien Jean-Cedrik Gbo, il écope son second carton rouge de la saison. Trop, beaucoup trop même pour un milieu défensif appelé à ratisser large et à récupérer un maximum de ballons.

Même si la balle du break pour l'ESS aurait pu venir en seconde période sur un tir repoussé par Halaoui, l'ensemble du second acte du match s'est cantonné au milieu ou dans la zone défensive de l'Etoile. L'équipe a montré encore une fois qu'elle sait garder un but d'avantage, sans être rattrapée au score comme face au CSS. La victoire du surpassement de soi, avec une dose de satisfaction au coup de sifflet final dans les gradins pour la belle opération sur le plan comptable.

La victoire de la hargne

Pour ne pas faire la fine bouche, on peut avouer que l'essentiel a été assuré par les poulains de Mkacher, à savoir 3 points qui permettent à l'Etoile de devancer leur adversaire du jour au classement, à la différence des buts avec 33 points. L'Etoile, désormais à 3 points du leader, est l'équipe qui a fait la meilleure série sur l'ensemble des 10 derniers matchs en championnat, avec un seul résultat de parité. Le faux départ de la saison s'éloigne de plus en plus. A noter le 6e but de la saison pour le buteur-maison Firas Chaouat qui confirme sa régularité. Les Etoilés ont la 3e meilleure attaque du championnat avec 23 buts, à une unité derrière le CA.

A défaut de jeu dans ce derby qu'il fallait gagner à tout prix, l'enjeu a prévalu. Surtout conjugué à la hargne à tenir le but d'avance de façon globalement maîtrisée et sans gros danger derrière. Aidés en cela par la maladresse de l'attaque monastirienne en panne d'inspiration, à l'instar de l'international Hazem Mastouri. On n'a jamais réellement senti l'USM pouvoir rivaliser dans ce match. Malgré le surnombre, la détermination était du camp des équipîers de Ghedamssi, avides d'enchaîner un 3e succès consécutif. C'est avec une certaine rigueur défensive et surtout beaucoup de rugosité et d'application que les Etoilés ont su damer le pion à leur adversaire du jour.