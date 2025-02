Maroc: Rabat vibre au rythme du golf avec le lancement du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem

Ces événements incontournables réunissent les meilleurs golfeurs du monde entier, et offrent au public un spectacle inoubliable mêlant sport, culture et convivialité.

Le prestigieux Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem de golf ont officiellement débuté ce mardi au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat. Placés sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ces événements, organisés par la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et l'Association du Trophée Hassan II de Golf, se poursuivront jusqu'au samedi 8 février.

Un rendez-vous incontournable du golf international

Le Trophée Hassan II, lancé pour la première fois en 1971, est devenu au fil des décennies un événement majeur du circuit européen, attirant les plus grands noms du golf. Depuis 2010, il fait partie du PGA Tour Champions, renforçant ainsi son prestige et son rayonnement international. Cette 49e édition réunit 66 joueurs professionnels de 12 nationalités différentes, dont 11 anciens vainqueurs de tournois majeurs cumulant 16 titres en Grand Chelem. Parmi eux figurent des icônes du golf mondial telles que Colin Montgomerie, José María Olazábal, Retief Goosen et Ernie Els, qui ont tous marqué l'histoire du golf.

La Coupe Lalla Meryem, qui fête sa 28e édition, s'inscrit comme une étape phare du Ladies European Tour (LET). Cette année, elle accueille 108 des meilleures joueuses du circuit, notamment la numéro un du classement LET, la Suissesse Chiara Tamburlini, ainsi que Trichat Cheenglab, championne LET 2023, Klara Davidson Spilkova, championne en 2017, et Nuria Iturrioz, double lauréate en 2016 et 2019. La tenante du titre, l'Anglaise Bronte Law, défendra sa couronne face à une concurrence relevée.

Par ailleurs, le tournoi féminin met en lumière cinq golfeuses marocaines qui portent fièrement les couleurs du pays. Inès Laklalech, qui avait brillamment terminé à la 7e place l'an dernier, ambitionne d'améliorer son classement. À ses côtés, Maha Haddioui, l'une des joueuses les plus expérimentées du circuit, tentera également de se démarquer. Les jeunes talents Lina Belmati, Malak Bouraeda et Sofia Cherif Essakali, championne d'Afrique amateur 2024, complètent cette sélection marocaine.

Un programme riche et varié

Le programme du tournoi ne se limite pas aux compétitions. Il prévoit aussi plusieurs événements et activités permettant au public de vivre une expérience immersive. Pour le Pro-Am Hassan II Kids Cup by First Tee, cette compétition, qui se tient mercredi sur le parcours vert, met aux prises des joueurs professionnels et de jeunes golfeurs du programme national « First Tee Morocco ».

Quant au parcours de marche en pleine nature, c'est un itinéraire aménagé qui permet aux visiteurs de suivre les rencontres tout en profitant du cadre verdoyant exceptionnel du Royal Golf Dar Es Salam.

Il y a aussi le village du tournoi, un véritable espace de convivialité, qui propose des stands de restauration, des boutiques et des espaces de détente pour toute la famille.

S'agissant des animations pour enfants, le programme prévoit une aire de jeux et des ateliers sont prévus pour divertir les plus jeunes. Finalement et non moins important, on cite aussi des démonstrations de golf interactives. En effet, le public aura l'opportunité d'assister à des séances d'initiation et d'échanges avec des joueurs professionnels.

Il est à noter que le Maroc est aujourd'hui le seul pays à organiser simultanément une compétition masculine et féminine dans un même lieu et aux mêmes dates. Cette particularité confère à l'événement une place unique sur la scène internationale. La précédente édition avait vu l'Argentin Ricardo Gonzalez et l'Anglaise Bronte Law triompher.

Pour la remise des trophées, prévue le samedi 8 février, une cérémonie viendra clôturer cette édition exceptionnelle qui promet d'être un grand moment de sport et de spectacle.