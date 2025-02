Tunisie: Le CAB l'emporte chez lui Sofiene Hidoussi - «Sur la bonne voie»

Les Cabistes ont remporté le match qu'il fallait gagner.

Il y a des matches où on joue bien mais on ne gagne pas et d'autres, dont la prestation ne restera pas dans les annales, rapportent des points précieux. En l'espace de dix jours, le CAB l'a vérifié à ses dépens! En effet, larges vainqueurs contre l'UST, les Cabistes étaient loin de faire un match plein comme ce fut le cas face au CSS, match à l'issue duquel le nul avait le goût d'une défaite. Le spectacle n'a pas de sens quand le résultat, le bon, bien sûr, ne suit pas.

En recevant l'UST, dimanche dernier au stade 15- Octobre, on avait un besoin urgent de points dans le camp local. Et d'entrée, les camarades de Krir ont manifesté leur intention d'en découdre rapidement avec l'adversaire puisque déjà, à la 5', ils menaient au score grâce à un pénalty transformé par Abdou Seydi avant de porter l'estocade à 3 dans la demi- heure de jeu. Mais que retenir de ce match et surtout de la prestation fournie par le CAB?

Des matches de coupe !

On a vu une équipe « jaune et noir» obnubilée par la victoire, qui s'est ruée vers la cage adverse pour marquer des buts. Au vu de son classement, l'objectif ne pouvant être que la victoire, rien que la victoire! Et dans pareilles conditions, quand on évolue avec la peur au ventre de surcroît devant son public, on ne peut que confondre vitesse et précipitation à l'approche des bois de son adversaire. Les innombrables actions créées notamment en première mi-temps qui ont été gâchées, en sont la meilleure preuve.

N'est-ce pas Momar Diop Seydi, Ayendi et Ahmed Amri? Il y a, certes, une toute légère amélioration dans la progression du ballon de la défense vers l'attaque via l'entrejeu, mais il reste beaucoup de travail à effectuer dans ce sens. Il est évident que lorsque l'équipe connaît des changements fréquents dans sa formation de départ, les automatismes en pâtissent obligatoirement. D'ailleurs, Sofiene Hidoussi reconnaît qu'il a encore du pain sur la planche. « Beaucoup de travail nous attend pour constituer une équipe compétitive. Sur le plan physique, certains joueurs devront rattraper le retard et ils sont en train de le faire en s'entraînant 2 fois par jour, alors que certains autres ont été relégués en équipe de l'Elite pour accroître leur temps de jeu», disait- il au terme de la rencontre.

Et d'ajouter: «L'équipe- type commence à prendre forme. Elle est constituée presque à 70-80 pour cent pour le moment. Nous sommes sur la bonne voie». L'entraîneur cabiste n'a d'autres solutions que de composer avec l'effectif qui est à sa disposition jusqu'à la fin de la saison. En effet, le CAB est interdit de recrutement... Il va donc falloir redoubler d'effort pour sauver sa place parmi l'élite. En somme, chaque match pour les Cabistes sera considéré désormais comme un match de Coupe, à commencer par celui de ce samedi contre l'ASS en déplacement.