Maroc: Elaboration de programmes de promotion de l'artisanat à l'occasion de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 (M. Essaadi)

Rabat — Le secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, a assuré, mardi à la Chambre des représentants, qu'il sera procédé à l'élaboration de programmes de promotion de l'artisanat à l'occasion de l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Dans un exposé sur "l'artisanat et l'économie sociale et solidaire" présenté devant la Commission des secteurs productifs, M. Essaadi a souligné l'importance d'accorder, dans le domaine de l'investissement, une attention particulière au rôle crucial que pourrait jouer le patrimoine marocain ancestral lors de ces deux événements internationaux, à travers les différentes branches et activités de l'artisanat.

Sur le plan économique, a-t-il poursuivi, ces compétitions sportives peuvent constituer une opportunité de dynamisation de secteurs clés comme l'artisanat, l'économie sociale et solidaire et le tourisme, en plus d'attirer d'importants investissements et de générer des emplois, aussi bien directs qu'indirects.

Pour ce qui est du volet culturel, ces événements représentent une occasion exceptionnelle de mettre en lumière la richesse du patrimoine marocain et la créativité artisanale locale, a relevé le secrétaire d'Etat.

M. Essaadi a, par ailleurs, fait savoir que le plan d'action prévu pour 2025/2026 et 2030 comprend l'aménagement d'infrastructures d'exposition et de vente sous forme d'espaces dédiés aux produits d'artisanat dans les villes hôtes, avec des démonstrations permettant aux visiteurs d'observer les artisans à l'oeuvre, ainsi que des stands mobiles et des boutiques de souvenirs dans les stades et les fan-zones.

L'artisanat marocain, avec ses volets de production et de service, occupe une place essentielle dans le paysage socio-économique national, a-t-il fait valoir.

M. Essaadi a, dans ce sens, rappelé qu'en 2024, les exportations de l'artisanat ont dépassé 1,11 milliard de dirhams, en croissance de 3%, faisant état de la poursuite de la diversification des marchés. Il a aussi noté que la poterie reste en tête des exportations, suivie par les tapis et les vêtements traditionnels.

Le secrétaire d'Etat a indiqué que depuis octobre 2024, l'accent a été mis sur deux grands chantiers pour le développement du secteur, à savoir la structuration et le renforcement de son organisation, ainsi que l'augmentation de ses ventes aux niveaux national et international et ce, via la poursuite de la mise en oeuvre des chantiers du Registre national de l'artisanat et de la couverture sociale, outre l'encadrement et la structuration des artisans au sein d'instances professionnelles.

Il a, parallèlement, mis en avant les efforts déployés pour faciliter l'accès à des matières premières de qualité, améliorer la production, protéger les produits d'artisanat et accompagner leur certification sous le label "Patrimoine du Maroc", en plus de la poursuite du programme de préservation des métiers de l'artisanat, le développement des infrastructures de production et de commercialisation, l'amélioration de la formation professionnelle et le renforcement des compétences des artisans.

Dans ce cadre, M. Essaadi a fait savoir que des programmes de formation par apprentissage ont été développés et adaptés aux besoins du secteur pour cibler 34.000 inscrits en 2025, contre 19.000 ces dernières années.

Ces formations viseront de nouveaux métiers et seront alignées sur les exigences du marché du travail, en accompagnant l'insertion professionnelle des diplômés et en généralisant le design, l'innovation et le marketing digital dans tous les centres de formation.

S'agissant du secteur de l'économie sociale et solidaire, le secrétaire d'Etat a affirmé qu'il constitue un levier de création de la richesse et de l'emploi, en particulier chez les jeunes et les femmes, ainsi que dans le monde rural.

Il a, à cet égard, précisé que l'action du ministère repose sur trois axes (la diversification et l'orientation des interventions pour répondre aux nouveaux défis, la structuration et l'organisation des acteurs en exploitant les potentialités territoriales, et la dynamisation de l'économie sociale à travers l'intégration de nouveaux opérateurs).

M. Essaadi a présenté plusieurs programmes dédiés à ce secteur, notamment le programme "MOAZARA" visant à soutenir les organisations de l'économie sociale et solidaire, qui a permis de financer 577 projets, de créer 11.125 emplois directs et de consolider environ 18.600 postes existants.

Il a également évoqué le programme "Tahfiz Niswa", destiné à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans l'économie sociale et solidaire, avec l'objectif de créer 400 coopératives au profit des femmes.