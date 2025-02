Maroc: Le gouvernement veille à contribuer à l'édification du 'pays de l'avenir' (M. Akhannouch)

Rabat — Le gouvernement veille à contribuer à l'édification du "Maroc de l'avenir" et à préparer les conditions appropriées pour la mise en oeuvre des grands choix nationaux, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors d'une séance consacrée aux questions orales mensuelles sur la politique générale, sous le thème "Les indicateurs économiques et financiers et le renforcement de la place du Royaume à l'international", M. Akhannouch a souligné que ces ambitions légitimes émanent de la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI en faveur d'un cadre de développement de l'avenir de notre pays.

Cette Haute Vision Royale singulière a constitué un catalyseur pour aboutir à un modèle économique émergent et édifier des relations solides avec le monde pour consacrer la place du Maroc sur le plan régional et continental, a-t-il affirmé, notant que depuis le début du troisième millénaire, le Souverain mène une épopée nationale marquée du sceau de l'édification et du progrès, durant laquelle le Maroc a accompli des réalisations majeures et a renforcé son processus de développement.

Et de soutenir que cette dynamique menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi a contribué à la définition des contours du développement que connait le Royaume, selon trois principaux piliers.

Le premier pilier, a-t-il poursuivi, réside dans la réussite du Maroc à consolider le choix social, à travers la révision du modèle de ses politiques sociales, en tant que mécanisme de consécration de la confiance et d'un climat social sain, ce qui a permis aux secteurs sociaux de faire preuve de davantage de responsabilités et d'efficacité dans l'accompagnement des évolutions de la société.

Le deuxième pilier consiste, quant à lui, à relever les défis de maintien des équilibres économiques, à travers la mise en place d'une batterie d'initiatives structurelles ayant eu un impact direct sur l'amélioration du rendement de l'économie nationale et le renforcement de sa résilience face aux risques conjoncturels, a noté M. Akhannouch, ajoutant que le troisième pilier porte sur l'approfondissement de l'intégration internationale du Maroc et son ouverture croissante sur son environnement régional.

Ces acquis engrangés par le Maroc sont porteurs d'espoir, a-t-il dit, rappelant, à cet égard, que SM le Roi Mohammed VI avait souligné dans Son discours du Trône de l'année dernière que "les défis auxquels est confronté notre pays nous commandent de redoubler d'efforts et de vigilance, de concevoir des solutions innovantes, de subordonner les modèles de gestion aux règles de bonne gouvernance".

Et de conclure en réaffirmant l'engagement du gouvernement, conformément aux Hautes Orientations Royales, à poursuivre son action et à redoubler d'efforts pour être à la hauteur des aspirations à l'échelle nationale et à mettre en place des plans qui contribuent au développement global du pays de manière juste et équitable.