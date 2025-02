Maroc: Commission nationale des investissements - Approbation de 275 conventions pour un montant de plus de 393 MMDH (M. Akhannouch)

Rabat — Les réunions de la Commission nationale des investissements ont abouti à l'approbation de 275 conventions de projets pour un montant d'investissement de plus de 393 milliards de dirhams (MMDH), dont neuf projets stratégiques de plus de 65 MMDH, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors d'une séance plénière consacrée aux questions adressées au Chef du gouvernement au sujet de la politique générale, sous le thème "les indicateurs économiques et financiers et le renforcement de la place du Maroc à l'international", M. Akhannouch a relevé que ces projets contribueront à la création de quelque 195.000 emplois directs et indirects.

Il a fait part d'un dynamisme sans précédent de la Commission nationale avec la tenue de 14 sessions marquées par un bilan très positif en matière de création des emplois et de la nature des projets adoptés.

Pour garantir un climat propice à l'investissement et augmenter les IDE, il a été procédé à la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique à l'horizon 2026 pour le développement du climat des affaires au Maroc à travers 46 projets, a-t-il poursuivi.

Selon M. Akhannouch, cette feuille de route gouvernementale, élaborée conformément aux Hautes Orientations royales, reflète le climat de transparence et constitue une réponse à toutes les formes de corruption dans le domaine des affaires, notamment à travers la simplification et la digitalisation des procédures administratives en réduisant de 45 pc en moyenne le nombre des documents, ainsi que le délai de traitement des dossiers.

Il s'agit aussi de la simplification de la procédure liée à l'investissement dont celle relative aux autorisations d'urbanisme, à la mobilisation de l'assiette foncière et aux autorisations d'exploitation en adoptant le cadre juridique et opérationnel pour la création d'entreprises de manière électronique, a-t-il enchaîné.

M. Akhannouch a aussi évoqué le renforcement de la transparence économique à travers la révision de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, outre la réduction des délais de paiement et la recherche de solutions aux problèmes qui y sont liés et qui entravent le bon fonctionnement des entreprises nationales et l'amélioration à l'accessibilité au foncier et aux zones industrielles à travers l'adoption de la loi relative aux zones industrielles.

Cette loi, a-t-il expliqué, vise à mettre en oeuvre la politique du Royaume portant sur le développement de l'infrastructure industrielle en garantissant un foncier industriel supplémentaire de 3700 hectares, en accompagnant l'investissement industriel et en traitant les problèmes liés à la gestion des zones industrielles.

M. Akhannouch a également abordé le développement de nouveaux mécanismes de financement à travers la loi relative au financement collaboratif et celle relative aux bureaux d'information sur le crédit en vue de financer les projets portés par les jeunes et les initiatives innovantes à travers le recours aux plateformes électroniques pour créer un lien direct et transparent avec les porteurs de projets.

Il s'agit aussi de faciliter l'accès aux commandes publiques en tant que levier du développement économique, de promouvoir l'innovation et la culture de l'entrepreneuriat en mettant en oeuvre des réformes portant essentiellement sur l'adoption d'un système unifié des marchés publics, en garantissant une vision plus claire aux opérateurs économiques, en consolidant le dispositif de préférence nationale et la numérisation des procédures d'accès et de suivi de l'exécution des marchés publics via le portail électronique : "marchespublics.ma", a souligné M. Akhannouch.

La cadence de réalisation des différents axes de cette nouvelle feuille de route connaît une évolution significative, a ajouté M. Akhannouch, notant que le comité national de l'environnement des affaires a lancé depuis 2023, 83 pc des initiatives et projets contenus dans la feuille de route.

Le taux de réalisation a atteint 41 pc sur l'ensemble des projets programmés, a-t-il conclu.