Madagascar: Université de Toliara - Un comité intérimaire prend ses fonctions

Près d'un an après le départ volontaire d'Andriamanantena Razafiharison, d'abord nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et qui devient au mois de mai député élu dans la circonscription d'Ampanihy, région Atsimo Andrefana, l'université de Toliara est restée sans président. Les affaires courantes ont été assurées par un comité non officiel, n'ayant pas pouvoir de signature, désigné par le président Razafiharison, en attendant les décisions ministérielles et les élections qui devaient se tenir au mois de décembre 2024.

Le ministère a enfin décidé de mettre en place un comité intérimaire et la passation de pouvoir s'est tenue hier dans les locaux de l'université de Toliara, entre le président sortant Andriamanantena Razafiharison et Francis Veriza, officiellement directeur des affaires administratives de l'université de Toliara, président du comité intérimaire. Ce dernier a fait savoir que le comité sera en charge de l'organisation des prochaines élections.

« Toutes les décisions seront prises unanimement au sein des membres du comité intérimaire. Le comité a du pain sur la planche quant à l'organisation des élections de président de l'université de Toliara. Il assurera également les affaires courantes jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président », a-t-il souligné. Le président du comité intérimaire a également fait savoir que l'une des tâches prioritaires sera le traitement des diplômes non signés depuis un an, notamment ceux des récents bacheliers. Les élections de président devraient normalement se tenir au plus tard vers la fin du mois de mars prochain.