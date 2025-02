Madagascar: Assainissement - Une plateforme numérique dédiée à la gestion des déchets

Digitalisation. La capitale fait face à un défi majeur en matière de gestion des déchets. «Recycle Now est une solution digitale innovante dédiée à la collecte des déchets recyclables. Cette plateforme facilite la collecte et la valorisation des déchets recyclables à Antananarivo», a déclaré Gaëlle Randriamanana, fondatrice et gérante de la STCV (Société de Tri, Compactage et Valorisation), lors du lancement de cette plateforme numérique au Kudeta Urban Club Anosy, hier. Ce système vise à encourager le tri des déchets à la source tout en offrant aux ménages un service de ramassage à domicile pour leurs déchets recyclables.

Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) a souligné que chaque jour, Antananarivo génère environ mille cinq cents tonnes de déchets. Cependant, seulement six cents tonnes atteignent la décharge d'Andralanitra, tandis que neuf cents tonnes sont éparpillées dans les rues ou abandonnées dans des décharges sauvages. «Cette situation est aggravée par le manque d'infrastructures adéquates pour le tri, le traitement et l'élimination des déchets sur le site d'Andralanitra», indique un communiqué de la STCV. L'utilisation de cette application mobile vise donc à améliorer la gestion des déchets. Une telle initiative permet non seulement une meilleure gestion des déchets dans la capitale, mais contribue également à leur transformation, selon Nivotiana Ramanambelona, une mère de famille engagée dans le recyclage.

Après collecte, les matériaux recyclés seront transformés en sacs, combustibles ou encore en d'autres produits. Cependant, seuls les plastiques et aluminium propres et recyclables seront acceptés. La tarification s'élève à dix mille ariary par sac d'une capacité de 50 kg.