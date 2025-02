Madagascar: RDJ Mozika - Le vote du public désigne les meilleurs artistes

La 21e édition de RDJ Mozika célèbre la diversité de la musique malgache. Une cérémonie incontournable qui met en lumière les talents de 2024, au Palais des Sports.

La 21e édition de RDJ Mozika s'annonce comme un événement phare de l'année, mettant à l'honneur les talents musicaux malgaches de 2024. Organisée par RDJ, cette prestigieuse cérémonie se tiendra ce dimanche au Palais des Sports à partir de 14 h. Au programme : la remise de trophées dans vingt-six catégories, témoignant de la richesse et de la diversité de la scène musicale malgache. Artistes confirmés et étoiles montantes se retrouveront pour une soirée inoubliable, célébrant l'excellence et la créativité musicale du pays.

Le mardi 4 février 2025, une conférence de presse s'est tenue à la gare Soarano, rassemblant des journalistes, des artistes, ainsi que des représentants du secteur culturel. L'événement a permis de dévoiler les détails entourant la RDJ Mozika, une initiative musicale majeure, avec des annonces passionnantes pour le public et les professionnels du milieu. Ce rassemblement a offert un aperçu exclusif des temps forts à venir, mettant en lumière l'importance de la musique dans le paysage culturel malgache.

C'est une cérémonie conçue pour honorer les artistes qui façonnent la scène musicale malgache. Ce dimanche, le Palais des Sports d'Antananarivo sera le théâtre de cet événement, qui promet d'être une étape marquante pour l'industrie musicale locale.

Équitable et transparente

Les distinctions seront attribuées en fonction des votes du public, recueillis sur la plateforme officielle www.RDJ.MG jusqu'à vendredi à midi. Seules les chansons diffusées sur RDJ sont en lice, garantissant une compétition représentative des choix des auditeurs.

Les trophées RDJ Mozika 2024 couvrent une vaste palette de styles musicaux: Afro (féminin, masculin, duo ou groupe), Pop (acoustique, ballade, solo, duo ou groupe), Rap et Rap mainstream, Reggae, Shatta, Ragga et Dancehall, Variétés (solo féminin, masculin, duo ou groupe), Rock (classique et rock lourd), Chill, Electro music, Tropicale contemporaine, RnB et populaire, Révélation de l'année et musique chrétienne (Fiderana). Cette diversité illustre les goûts du public et met en lumière les productions artistiques les plus marquantes.

Pour garantir l'impartialité, aucune contribution financière ou promotion excessive n'est requise de la part des artistes. Un comité de sélection, supervisé par RDJ, évalue chaque oeuvre soumise, permettant ainsi une compétition basée uniquement sur la qualité musicale.

Bien que la cérémonie principale se déroule à Antananarivo, l'influence de RDJ Mozika 2024 s'étend à tout Madagascar grâce à ses antennes situées à Antsirabe, Toamasina et Mahajanga. Cet événement dépasse ainsi les frontières de la capitale et s'impose comme une célébration nationale de la musique.

Les lauréats recevront leurs trophées et auront également l'occasion de partager un court discours sur scène, renforçant le lien avec leur public.