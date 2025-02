Madagascar: Talenta School - Un centre de formation en perspective

Cinquième anniversaire. L'association School à Ampahimanga, dans le district d'Arivonimamo, souffle ses cinq bougies. «Notre objectif à long terme est la mise en place d'un centre de formation digne de ce nom avec les conditions requises, des infrastructures comportant un internat, une cantine, des salles de classe et un terrain d'entraînement...» évoque le président de l'association, Miora Rajaonesa. L'académie compte cent vingt jeunes footballeurs de 10 à 20 ans, garçons et filles, encadrés par six éducateurs. « Notre mission principale est le développement du football rural et social, d'exploiter le football comme vecteur de développement durable », poursuit le responsable.

Les enfants, issus des villages environnants, s'entraînent quotidiennement après l'école, vers 16h 30. Ils s'entraînent surtout le samedi matin et l'après-midi du dimanche. À l'occasion de son anniversaire, l'association a organisé un match amical, dimanche, entre Talenta School et Accacia d'Antsahameva, l'académie du Barea Abel Anicet, à l'issue duquel l'équipe de ce dernier est sortie vainqueur, 2 à 0. Dans un autre aspect de la contribution écologique, l'association a également participé à un reboisement ce week-end. L'équipe féminine de l'Académie est qualifiée pour la deuxième phase de la Ligue des champions U17 filles. Deux de ses éléments ont formé les Barea U15 au championnat scolaire continental en 2023.

Côté social, l'association distribue aux enfants des fournitures scolaires et a mis en place une bibliothèque. Prochainement, Talenta School s'étendra à d'autres disciplines comme le tennis de table, le basket et le handball. L'association vient de lancer, depuis dimanche, un tournoi baptisé Talenta Cup, dédié aux seniors. Celui-ci réunit des équipes des villages voisins, ainsi que d'autres districts et même celles de la capitale.