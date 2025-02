Madagascar: Canal C3 - L'eau reste potable à Iarinarivo

Les travaux de curage du canal C3 et le stockage temporaire des boues extraites n'affectent pas la qualité de l'eau potable à Iarinarivo. Selon les résultats d'analyses physico-chimiques et bactériologiques réalisées à l'étranger en décembre 2024, l'eau des puits reste propre et conforme aux normes sanitaires en vigueur.

Haja Rasolofojaona, coordonnateur du projet Produir, a confirmé hier, lors d'une présentation des avancées du projet à Ivato, que ces analyses ne répondent pas à des plaintes, mais constituent une obligation liée aux travaux.

L'opération consiste à retirer les boues du canal C3, à les stocker temporairement à Anosibe pour en drainer l'eau, avant leur transfert définitif à Iarinarivo. Depuis le début des travaux, 30 000 m³ de boues ont déjà été déplacés, sur un objectif total de 150 000 m³ d'ici fin juin 2025.

Ce projet bénéficie à plus de 650 000 personnes, en améliorant le débit des eaux et en contribuant à un meilleur assainissement de l'air ambiant. Selon une enquête, 75 % des résidents constatent déjà un impact positif sur leur quotidien. Haingotiana, une riveraine, témoigne : « Le nettoyage du canal a empêché l'eau d'entrer dans notre maison. »

Des analyses physico-chimiques et bactériologiques seront effectuées régulièrement afin de surveiller l'impact des travaux sur l'environnement et la santé publique. Les prélèvements s'effectuent en présence de divers acteurs : l'entreprise en charge du projet, la maîtrise d'oeuvre sociale et institutionnelle ainsi que la mission de contrôle.