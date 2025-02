Maroc: M. Baraka préside le Conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia au titre de 2024

Rabat — Le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a présidé, mardi à Rabat, les travaux du Conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) au titre de l'année 2024.

Cette session a été consacrée à l'arrêt des comptes de l'Agence au titre de l'année budgétaire 2023, à la présentation de son programme d'action et du projet de son budget au titre de l'année 2025, ainsi qu'à l'état d'avancement de l'exécution de son budget au titre de l'année 2024.

Intervenant à cette occasion, le ministre a souligné l'importance de l'eau et sa position stratégique dans l'accompagnement du rythme accéléré de l'essor économique et social de notre pays, rappelant la sécheresse structurelle qui affecte la plupart des régions du Royaume pour la septième année consécutive à cause du changement climatique et son impact important sur les ressources en eau nationales.

M. Baraka a affirmé que le gouvernement oeuvre à tous les niveaux pour traiter la problématique de l'eau, conformément aux Directives Royales contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, à travers lequel le Souverain a souligné la nécessité de redoubler les efforts de vigilance, de concevoir des solutions innovantes et de faire appel à la gouvernance dans la gestion de la problématique de l'eau.

Après avoir présenté un aperçu sur les importantes réalisations du Royaume dans le domaine de l'eau, grâce à une politique anticipative et dynamique en la matière, le ministre a affirmé que sa mise en oeuvre a permis au Maroc de franchir des épisodes difficiles de sécheresse et d'assurer la continuité d'un approvisionnement satisfaisant en eau potable.

Dans ce contexte, M. Baraka a indiqué que le ministère poursuit la réalisation de l'étude d'actualisation de la Stratégie nationale de l'eau, prenant en compte la situation des ressources en eau nationales sous l'impact des changements climatiques, ajoutant que le ministère oeuvre aussi à la révision et l'enrichissement du projet du Plan National de l'Eau à la lumière des Hautes Directives Royales, et des résultats des Plans Directeurs d'Aménagement Intégrés des Ressources en Eau adoptés.

M. Baraka a, par ailleurs, fait savoir que durant l'année écoulée le bassin du Bourgreg et de la Chaouia a vu la continuation de plusieurs projets clés pour l'approvisionnement en eau et la gestion des ressources hydriques, notamment la poursuite de l'exploitation de la tranche urgente du projet d'interconnexion entre les bassins de Sebou et de Bouregreg qui a permis le transfert de 403 millions de mètres cubes d'eau, garantissant ainsi l'approvisionnement de la zone côtière entre Rabat et le nord de Casablanca.

Il s'agit également, a-t-il poursuivi, du démarrage de l'interconnexion des réseaux d'eau potable entre le nord et le sud de Casablanca afin de renforcer l'approvisionnement à partir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, en plus de la réalisation d'un projet d'interconnexion de 11,4 km entre les canaux de Dourate et "SEOR" pour réduire les pertes lors du transfert d'eau du barrage Dourate vers le barrage Sidi Said Maachou.

Le ministre a fait savoir qu'un canal de 54 km a été réalisé aussi pour renforcer l'approvisionnement en eau de Casablanca, Settat et Berrechid, depuis la station de dessalement d'eau de mer de l'OCP à Jorf Lasfar jusqu'au système hydraulique de Dourate, ajoutant que les travaux de construction de la première tranche de la station de dessalement de Casablanca, avec une capacité 200 millions de mètres cubes d'eau par an et qui atteindra 300 millions, commencera en décembre 2026.

Parallèlement, le ministre a confirmé la continuation du projet de dépollution des bassins de Bouregreg et Sebou pour garantir la qualité de l'eau transférée, et pour l'acquisition et l'installation de 42 stations mobiles de dessalement et déminéralisation de l'eau saumâtre dans la zone d'intervention de l'agence.

En plus de ces projets structurants réalisés, un ensembles de mesures urgentes ont été prises pour faire face à la pénurie d'eau potable, incluant l'acquisition de camions citernes, la réalisation de forages d'exploration et d'exploitation, le renforcement des campagnes de détection et de réparation des fuites, ainsi que la mise en oeuvre des travaux des commissions régionales et provinciales de l'eau.

Le ministre a également indiqué que le bassin du Bouregreg et de la Chaouia a connu durant l'année hydrologique 2023-2024 un déficit significatif des précipitations de l'ordre de 41% par rapport à la moyenne annuelle, ce qui a négativement impacté le niveau de remplissage des barrages ainsi que le niveau des nappes souterraines du bassin, notant que les nappes de Sehoul et de Berrechid ont enregistré respectivement une baisse importante, estimée à environ 3,5 m et 3,3 m.

Afin d'anticiper les conséquences de cette situation, a souligné M. Baraka, le gouvernement se penche sur la mise en oeuvre de nouveaux projets structurants dans le bassin du Bouregreg et de la Chaouia, y compris une nouvelle station de dessalement à Rabat avec une capacité de production d'environ 300 millions de mètres cubes par an, ainsi que sur la poursuite de l'équipement des forages et la réalisation des travaux des forages d'exploration, et le démarrage des travaux de construction du barrage "Aïn Ksob", dans la province de Ben Slimane, avec une capacité de stockage estimée à 14 millions de mètres cubes.

La réalisation de trois petits barrages dans la zone d'intervention de l'agence, l'étude de la réalisation de la deuxième tranche du projet d'interconnexion entre les bassins de Sebou, Bouregreg et Oum Er-Rbia, et la poursuite de la généralisation du programme de réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts sont aussi programmés, a-t-il ajouté.

Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à instaurer une communication transparente et régulière concernant l'évolution de la situation de l'eau, le ministre a informé les membres du conseil d'administration que l'année 2024 a été marquée par le lancement d'une grande campagne de sensibilisation à la nécessité de réduire la consommation d'eau et d'adopter des comportements responsables et citoyens à cet égard.

En outre, M. Baraka a annoncé la mise à jour de la plateforme "Maa Dialna", enrichie en contenu et complétée par le lancement d'une nouvelle application mobile. De plus, cette plateforme a lancé un numéro "WhatsApp" dédié à la signalisation des cas de gaspillage d'eau ou de violation du domaine public hydraulique.

Lors de cette session, le conseil a approuvé plusieurs projets dont douze projets de conventions relatifs au domaine de l'eau, notamment en matière de protection contre les inondations, la réutilisation des eaux usées traitées et la sensibilisation. De même, deux contrats de concession ont été adoptés.

Cette réunion a été marquée par la participation du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, du gouverneur de la province de Rabat, du gouverneur de Ben Slimane, du président de la région et de la présidente du Conseil municipal de la ville de Rabat, ainsi que des membres des instances élues.