Maroc: Le gouvernement veille à adopter une génération ambitieuse de budgets-programmes selon des approches basées sur la logique des résultats (M. Akhannouch)

Rabat — Le gouvernement a veillé, dès le début de son mandat, à adopter une génération ambitieuse de budgets-programmes, selon des approches intégrées basées sur la logique des résultats, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors d'une séance consacrée aux questions orales mensuelles sur la politique générale, sous le thème "Les indicateurs économiques et financiers et le renforcement de la place du Royaume à l'international", M. Akhannouch a souligné que ce souci émane de la prise de conscience du gouvernement de l'importance de consolider la gouvernance financière et ses effets socio-économiques, selon une approche tenant en compte l'amélioration de l'efficacité de la gestion budgétaire et assurant davantage de transparence au système des finances publiques.

Les résultats ont été tangibles dans la mise en oeuvre de projets structurés, à leur tête le chantier de généralisation de la protection sociale, ayant bénéficié d'une révision gouvernementale approfondie des différents programmes d'aide sociale antérieurs marqués par l'hétérogénéité, notamment à travers la mutualisation des ressources allouées et leur réorientation de manière rationnelle, ainsi que la réhabilitation du système de ciblage social pour les familles concernées, a-t-il relevé.

Il a ainsi souligné que cette nouvelle voie de l'action sociale illustrant la crédibilité des engagements gouvernementaux, prendra forme à travers l'institutionnalisation des mécanismes de dialogue social, dont les différentes phases ont abouti à soutenir la classe ouvrière et à préserver son pouvoir d'achat, à travers des allocations financières dépassant 45 milliards de dirhams.

Selon M. Akhannouch, la gouvernance consacrée par l'action gouvernementale a eu un impact significatif sur la réhabilitation des secteurs de l'éducation, de la formation et de la santé, que ce soit à travers l'augmentation progressive de leurs budgets, ou bien à travers leur restructuration selon des plans visant à améliorer la qualité de la formation et des services hospitaliers, de manière à garantir la justice spatiale.

La même vision gouvernementale, a-t-il poursuivi, a prouvé son efficacité en ce qui concerne les secteurs stratégiques, devenus un facteur clé de la réussite de l'économie nationale et un pilier de ses différentes transformations, ce qui lui donneront davantage de flexibilité, de compétitivité et de durabilité, notamment en matière de sécurité hydrique et alimentaire et d'industrie nationale.

"Aujourd'hui, nous avons le droit de saluer cette transformation et d'annoncer devant votre Chambre que les efforts déployés ont été couronnés de succès et ont donné les résultats escomptés, contribuant ainsi à favoriser la réponse du gouvernement aux attentes de cette étape et la définition précise de ses choix", s'est félicité le Chef du gouvernement.

D'autre part, M. Akhannouch a souligné que le thème de cette séance relatif à la consécration de l'image positive du Royaume, nécessite de créer les conditions appropriées pour moderniser le système de gestion et renforcer ses approches institutionnelles, notant que le fait de propulser le modèle marocain en matière de gouvernance institutionnelle vers un niveau supérieur, a été et restera le cœur battant de l'action gouvernementale, en vue d'améliorer l'efficacité des interventions publiques et d'accompagner les réformes lancées.

"Il ne suffit pas aujourd'hui de se doter seulement de projets et programmes sectoriels prometteurs, mais il est aussi urgent de mettre en place une nouvelle approche organisationnelle, fondée sur des mécanismes efficients pour faire le suivi des chantiers ouverts, tout en assurant leur d'achèvement", a-t-il fait remarquer, ajoutant que, compte tenu du caractère horizontal des différents politiques et programmes sectoriels, le gouvernement s'emploie à consolider les principes du travail participatif et à assurer l'intégration de toutes ses interventions.

Il a également mis en avant l'engagement du gouvernement en faveur de l'institutionnalisation des mécanismes de pilotage et de suivi, de manière à mobiliser l'intelligence nationale et à créer des ponts de convergence entre les différents secteurs, ajoutant qu'un nouveau souffle a été donné à plusieurs comités intersectoriels pour diversifier leurs méthodes de travail conformément aux spécificités territoriales et sectorielles du Royaume.