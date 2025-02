Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, mardi au siège de son département ministérielle à Alger, le lancement de deux (2) plateformes numériques, visant à consolider la relation entre l'Université et son environnement socio-économique, à travers le développement de l'innovation pédagogique, et la présentation des produits de recherche.

A cette occasion le ministre a fait savoir que ces deux plateformes tendaient à renforcer la coopération entre les établissements universitaires et leurs partenaires socio-économiques, et ce à travers "le renforcement du rapprochement et de l'interaction entre les deux parties outre l'exploitation des moyens technologiques".

Baddari a, dans ce contexte, précisé que la plateforme "Smart Algeria Hackathon", permettait aux partenaires socioéconomiques de présenter leurs problématiques, que les étudiants et chercheurs s'attèleront à examiner, en vue de développer des solutions innovantes, et ce après leur évaluation par des experts, avant d'être soumises au débat par les partenaires socioéconomiques pour sélectionner les propositions les plus adaptées.

Quant à la plateforme "Bahth" (recherche), le ministre a indiqué qu'elle "se veut un espace électronique pour présenter les principaux produits de recherche, notamment les prototypes et les plus importantes inventions, afin de "permettre aux établissements socioéconomiques de tirer parti de leurs services à l'effet d'optimiser leur performance".

Le ministre a également souligné que le lancement de ces deux nouvelles plateformes s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du programme sectoriel 2024-2029, visant à ériger l'Université en "catalyseur" pour l'économie de l'innovation, voire en "levier essentiel" pour l'économie nationale. Le lancement de ces deux plateformes porte le nombre total des plateformes lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à 62 jusqu'à présent, appelant les étudiants à se lancer dans le monde de l'entreprenariat.