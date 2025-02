Madagascar: Éliminatoires mondial 2026 - Le stade Barea incertain

Les travaux de remise aux normes du stade Barea en vue de l'inspection pour son homologation se poursuivent. Il ne reste plus qu'un mois et demi avant le prochain match officiel.

L'avenir du stade Barea est incertain. Après le casting et la présentation officielle du nouveau sélectionneur des Barea A, le Franco-portugais Corentin Da Silva Martins, jeudi, tous les yeux des passionnés du ballon rond malgache et surtout des fans des Barea sont braqués sur le stade Barea Mahamasina. En effet, sa remise aux normes est recommandée par la Confédération africaine de football.

Madagascar devrait recevoir le Ghana lors de la dernière semaine du mois de mars dans le cadre de la sixième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah, avait annoncé lors de sa visite au stade le 16 janvier que « les travaux sont en cours de finition et le stade devrait être prêt pour l'homologation fin février ». Le temps passe très vite. Il ne reste plus qu'un mois et demi avant le prochain match officiel à domicile. Apparemment, les tourniquets sont en cours d'installation depuis la semaine passée, notamment sur les portails du côté de l'hôpital de Befelatànana, du Gerb'or et du collège Sainte Famille. L'extension du gradin vers la piste d'athlétisme est aussi en cours.

Sous-estimation

D'autres travaux liés aux recommandations de la Caf et de la Fifa sont encore en attente. Parmi ceux-ci figurent, entre autres, la mise en place des grilles de séparation entre la tribune des VIP et celles du public, les rampes pour les personnes handicapées, la mise aux normes de la tribune de presse. Pour le cas de l'espace média, le ministre avait mentionné que « nous avons deux choix, le couvrir avec des vitres blindées ou installer des bâches transparentes pliables... Nous avons des techniciens et les équipements pour le faire ». Aurons-nous assez de temps pour boucler à temps tous ces travaux de remise aux normes ?

La Fédération malgache de football ne pourrait d'ailleurs pas solliciter les inspecteurs de la Caf pour procéder à l'inspection d'homologation tant que ces travaux recommandés ne soient pas encore honorés. Le locataire de la Place Goulette avait insisté sur le fait qu'il ne reste plus que huit recommandations, sans vouloir donner de précisions. Il ne faut pas oublier que jouer les matchs prévus à domicile à l'extérieur a impacté en partie les résultats des Barea lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.