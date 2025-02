Madagascar: UTOP/16e édition - Angélique Lesport en guest star

Le lancement officiel de la seizième édition de l'Utop, qui organise différents types de courses les 9, 10, 11 mai, a démarré hier. La conférence de presse, qui s'est tenue mardi en fin d'après-midi à l'hôtel Radisson Blu Ambodivona, a donné le ton. Tous les sponsors, comme Eau Vive, Orange, Radisson Blu, Canal Plus, MCB, Colas, Miarakap, ArBiochem, Corsair, Lycée Français de Tananarive, Assurances Aro, Rio Tinto, Ibonia, Homeopharma, Konecta, Ranovisy, AGS, Jovena, Okalou et Vigie High Tech Security, ont répondu présent. Ils sont unanimes en affirmant un même objectif, celui de faire de l'Utop une plateforme de choix pour la découverte et la pratique des sports en plein air, tout en mettant un accent particulier sur l'inclusivité, notamment pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap.

Rivo Andriamanalina, le président de l'Utop, a résumé en quelques mots l'historique des courses Utop depuis leur premier lancement en 2009 jusqu'à la quinzième édition.

« Depuis sa création, l'Utop a pour objectif de promouvoir le trail running à Madagascar. Pour l'année 2025, l'Utop propose des courses plus variées et exigeantes avec des parcours modifiés et de nouvelles épreuves. Chers partenaires, l'Utop a la chance de vous avoir comme sponsors. Si l'Utop est une référence maintenant à Madagascar, c'est grâce à vous », confie Rivo Andriamanalina.

Défi plus ambitieux

À l'origine, l'Utop est né en 2009 d'un simple Sunday jogging ou course ordinaire de dimanche, rassemblant quelques dizaines de participants, grâce à l'initiative d'Eric Lepine. Pour les courses phares, l'Utop a proposé un changement de tracé pour permettre aux trailers de découvrir et de savourer la beauté du paysage qui entoure Mantasoa. Ce changement ajoute quelques kilomètres au trajet et un dénivelé positif supplémentaire qui rendront les défis encore plus ambitieux.

L'Utop continue de faire rayonner Madagascar à l'international, et la seizième édition poursuivra cette dynamique avec des partenariats renforcés avec l'Association Grand-Raid de la Réunion, l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Pour l'édition 2025, Angélique Lesport, vainqueur du Trail de Bourbon 2023 et vainqueur de l'Ultra-Trail de l'océan Indien 2024, est attendue à Madagascar.

Un point marquant de la seizième édition est le lancement du Paratrail, une course spécialement réservée aux personnes en situation de handicap. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien de l'Association RunHandiMove de la Réunion et le soutien financier du service de coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'ambassade de France.

Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais uniquement en ligne sur le site www.utop.mg jusqu'au 7 avril.

Les différentes courses

Le Corsair X-TREM (65 km), le Canal + Ultra Trail (135 km en une seule étape), l'Eau vive master challenge (135 km répartis sur deux étapes, X-TREM le vendredi et Semi le samedi), le Colas TDL Mantasoa (une nouvelle course de 48 km), le Miarakap Run & Bike (une nouvelle course de 48 km), le MCB Semi-Trail (70 km), l'Orange T-RAIL (35 km), le Radisson Blu 6-Trail (22 km), l'ArBiochem Fun Run (10 km), le LFT Zaza Trail (1,5 à 3,6 km) et l'Assurance Aro T-BIKE (29 km).