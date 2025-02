Afrique: Motocross/Saison 2025 - Madagascar participe au MX African Nations

La fédération de motocyclisme a publié son calendrier de la saison 2025. Outre les championnats nationaux en MX et en endurance, Madagascar participera au MX of African Nations, au Kenya.

Saison très chargée. Vingt-trois courses d'envergure nationale figurent dans le calendrier de la Fédération malgache de motocyclisme (FMAM) pour cette saison 2025. Comme chaque année, le sommet national est réparti en deux compétitions différentes. Le championnat de Madagascar de motocross se déroulera sur neuf manches cette saison. Quatre autres courses hors championnat sont aussi au programme. Quant au championnat national d'enduro, sept manches sont au programme ainsi que deux autres courses hors championnat.

L'unique compétition internationale sera le MX of African Nations, qui se tiendra les 16 et 17 août au Kenya. Madagascar y participera pour la troisième fois consécutive. Les pilotes malgaches avaient réalisé un exploit historique lors de la précédente édition à Marrakech, au Maroc. Le duo Jérémy Rakotoarimanana, âgé de 15 ans, champion national en 85cc en 2023, et Sincère Leung Yen, 14 ans, s'est hissé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie MX 125cc.

Cinq des neuf manches du sommet national de motocross se dérouleront dans les régions. Les quatre autres courses se disputeront sur le terrain IMC à Ambohidava. La manche inaugurale, le Grand Prix IMC, y aura lieu dimanche. Deux autres manches se dérouleront sur le même site, en l'occurrence le Motocross Kawasaki le 23 mars et le Motocross Discodin le 5 avril.

Décentralisé

Les cinq manches qui se dérouleront en région sont, entre autres, le Grand Prix de l'Est à Toamasina le 20 avril, le Grand Prix d'Ilakaka le 28 juin, le Motocross de Nosy Be le 10 août, le Grand Prix de Manakara le 28 septembre et le MX King of Bira le 7 décembre.

Pour les courses d'endurance, quatre manches se disputeront dans les régions. Les trois premières manches se tiendront dans la capitale, dont celle inaugurale qui aura lieu le 23 février à Mahitsy. L'Enduro Ambatondrazaka est programmé les 31 mai et 1er juin. L'Endurance Gas Gas se déroulera à Antsirabe, l'Endurance Mahajanga le 17 août, durant la période des grandes vacances, comme la version 2024. L'Endurance Mananjary bouclera en beauté la saison le 2 novembre.

Il ne faut pas oublier les deux prestigieuses courses, notamment les 4H Honda les 8 et 9 mars et l'Enduro MEC le 7 septembre, qui auront lieu dans la capitale. Les passionnés de la discipline seront gâtés, car au moins une course MX et une d'endurance sont programmées tous les mois à partir de ce mois de février.