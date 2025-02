Madagascar: Plateforme numérique - Un Portail pour les données économiques et sociales

Le 4 février 2025, le PortES a été lancé pour offrir un accès facilité aux données économiques et sociales du pays, favorisant la transparence et la gestion des ressources publiques.

Le 4 février 2025, à Anosy, le Portail Économique et Social de Madagascar (PortES) a été officiellement lancé. Conçu par le ministère de l'Économie et des Finances, avec l'appui du PNUD Madagascar, ce portail vise à faciliter l'accès aux données économiques et sociales du pays. Grâce à cet outil numérique, citoyens, chercheurs et investisseurs peuvent désormais consulter en quelques clics des informations fiables sur la situation économique et sociale de Madagascar.

Accessible en ligne, le PortES centralise une large gamme d'indicateurs économiques tels que le taux de croissance, l'inflation, le PIB par habitant, ainsi que des comparaisons annuelles. Son interface intuitive permet une compréhension simplifiée des données, y compris pour un public non spécialiste.

Selon Dimby Rakoto Andriamboavonjy, directeur des Études et de la Programmation au ministère de l'Économie et des Finances : « Le portail permettra à chacun de suivre de près l'évolution économique et sociale de Madagascar, qu'il soit acteur local ou international. »

Les étudiants, analystes et entrepreneurs bénéficient ainsi d'un outil concret pour suivre les tendances et anticiper les évolutions économiques.

Gestion transparente

Au-delà des indicateurs économiques, le PortES met en lumière les aides internationales reçues par Madagascar et leur répartition. Cette transparence permet aux citoyens et investisseurs de mieux appréhender l'utilisation des ressources et leur impact sur le développement national. Un responsable du ministère souligne : « Cette initiative montre notre volonté d'assurer une gestion transparente des ressources publiques et de suivre de manière efficace nos politiques publiques. »

Le PNUD, principal partenaire technique du projet, insiste sur le rôle du portail dans le renforcement de la redevabilité du gouvernement.

Si le PortES est salué pour son potentiel, des interrogations subsistent quant à son efficacité. Un chercheur en sociologie à l'université d'Antananarivo remarque : « C'est une initiative intéressante, à condition que les données soient réellement à jour. Disposer d'une base de données centralisée nous aidera certainement à mieux analyser les dynamiques sociales et leur interaction avec l'économie, ce qui permettra d'apporter des recommandations plus précises. Cependant, le problème avec les plateformes, c'est qu'elles sont parfois difficiles à utiliser. »

Du côté des étudiants, l'outil est également perçu comme un atout : « L'accès facile aux indicateurs économiques nous permet d'approfondir nos recherches, surtout lorsque les données concernent spécifiquement Madagascar, car elles restent souvent limitées. »

Avec le PortES, Madagascar franchit une nouvelle étape vers la modernisation et la transparence de l'information économique. Reste à voir si la mise à jour régulière des données et l'ergonomie du site répondront aux attentes des utilisateurs.