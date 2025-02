Ethiopie: Le pays se concentre sur l'amélioration de la santé animale et de la sécurité alimentaire - DPM Temesgen

Addi Ababa — Depuis le début de la réforme nationale, l'Éthiopie accorde de l'attention à l'agriculture, en particulier à l'amélioration de la santé animale, de la sécurité alimentaire et de la sûreté, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh.

La 26e conférence de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) a débuté à Addis-Abeba.

La conférence se tiendra du 4 au 7 février 2025 et aura pour thème « La santé animale pour la sécurité alimentaire et la santé publique en Afrique ».

Lors de l'ouverture de la conférence, le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Tiruneh a déclaré que l'Afrique n'avait pas encore atteint la sécurité alimentaire en dépit d'un cheptel important.

Même si la population de l'Éthiopie dépend de l'agriculture et que le pays possède le plus grand cheptel d'Afrique, elle n'en a pas beaucoup profité.

Les maladies animales et les problèmes qui y sont liés ont notamment entravé les bénéfices du secteur, a-t-il ajouté.

Toutefois, depuis la réforme nationale, le gouvernement s'est concentré sur le secteur agricole, en particulier sur le développement de l'élevage, la sécurité alimentaire et la sûreté, a fait remarquer M. Temesgen.

Il a ajouté que beaucoup de travail a été fait pour développer le traitement des animaux, la vaccination, le contrôle des maladies liées à la qualité de la viande, l'expansion des quarantaines d'animaux et les centres d'expérimentation animale.

Compte tenu de la croissance rapide de la population, une croissance correspondante de la production agricole est nécessaire, a déclaré le vice-premier ministre, ajoutant que le gouvernement s'est concentré sur le traitement moderne des animaux dans le cadre de sa réforme économique nationale.

L'initiative « Bounty of the Basket » (Yelemat Trufat) a été mise en oeuvre en Éthiopie afin de provoquer un changement radical et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le programme Yelemat Trufat vise à augmenter la production de viande, de lait, de poulet, d'oeufs, de miel et de poisson afin d'assurer une production alimentaire abondante et un régime alimentaire équilibré, a-t-il expliqué.

Selon lui, le gouvernement accorde de l'attention à la santé animale afin d'atteindre les objectifs du programme.

Temesgen a déclaré qu'à cet égard, l'Éthiopie a conçu une politique et une stratégie visant à prévenir les maladies animales de manière durable.

La mise en place d'institutions de santé animale solides, de ressources humaines qualifiées et d'infrastructures est réalisée chaque année, a-t-il ajouté.

En tant que continent, nous avons beaucoup de travail à faire, car les maladies animales sont de nature changeante et complexe et sont transfrontalières, a souligné le vice-premier ministre.

Il est donc essentiel que les pays et les institutions internationales travaillent ensemble et soient guidés par des principes pour améliorer la capacité de contrôle et de prévention des maladies animales.

M. Temesgen a souligné que l'Éthiopie jouera son rôle dans la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et mondiaux fixés en matière de santé et de bien-être des animaux, de productivité du secteur et de sécurité alimentaire.

Les participants à la conférence discuteront de la prévention et du contrôle des maladies animales en Afrique, ainsi que de la facilitation des dialogues visant à créer des pays exempts de maladies.

Les organisations mondiales travaillant dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition partageront également diverses idées et solutions, soulignant l'importance de la santé publique et de la santé animale et de leurs interconnexions.