Algérie: Assurances - Signature d'une convention de partenariat entre la CNMA et l'UGCAA

Alger — La Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ont signé, mardi à Alger, une convention-cadre de partenariat et d'assurance, a indiqué la mutualité agricole dans un communiqué.

Cette convention a été signé par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le secrétaire général de l'UGCAA, Issam Bedrissi, en marge de la cérémonie d'ouverture officielle des travaux du 7e congrès de l'UGCAA, a précisé la même source.

A travers cette convention, les deux parties s'engagent "à développer trois principaux axes, la création d'un partenariat solide gagnant-gagnant, la promotion des relations bilatérales exceptionnelles pour répondre au mieux aux besoins de l'UGCAA et la prévention des risques à travers un échange régulier d'informations, d'expertise et de bonne pratique collaborative pour solutionner les risques potentiels pour la stabilité et la sécurité de leurs activités".

Dans ce contexte, la mutualité agricole a souligné que l'UGCAA est un "important intermédiaire entre l'Etat et les commerçants dans le cadre de la régulation du marché" et qu'elle est "composée de plusieurs fédérations nationales qui couvrent les différents domaines d'activités commerciales et oeuvre pour le règlement des problèmes que rencontrent les commerçants".

Avec ce nouvel engagement, "la CNMA diversifie son panel de partenariat dans son domaine de prédilection en tant qu'assureur conseil par excellence dans les assurances, la prévention et la gestion des risques", est-il également mentionné dans le communiqué.

Cette convention permettra "sans nul doute à la CNMA, de faire valoir sa plus-value pour la mise en place d'un environnement favorable à la pérennisation et au développement de l'activité des adhérents de l'UGCAA", a-t-on encore souligné de même source.