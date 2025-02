Algérie: Arkab reçoit des membres de l'APN représentant la wilaya de Laghouat

Alger — Le ministre de l'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, mardi à Alger, des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la circonscription administrative de la wilaya de Laghouat, avec lesquels, il a abordé le raccordement énergétique dans la wilaya et nombre de projets d'investissement dans le domaine de l'énergie solaire et du gaz, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui a regroupé les députés Tayeb Ramdani, Khelifa Benslimane et Bessas Messaoud, en présence de cadres du ministère, le ministre a écouté "les préoccupations exprimées par messieurs les députés dans le domaine de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, concernant le raccordement énergétique de certaines régions dans la wilaya, notamment les nouvelles agglomérations, y compris les zones rurales et les exploitations agricoles, outre l'examen de la possibilité de transférer certaines lignes de moyenne tension", précise la même source.

Il a été également question de certains projets d'investissement du secteur dans la wilaya, à l'instar des projets des centrales solaires, des projets énergétiques gaziers, ainsi que du dossier de l'investissement social des sociétés du secteur, ajoute le ministère qui a rappelé que la wilaya de Laghouat a bénéficié, dans le cadre du programme tracé avec les sociétés du secteur, "d'importants projets électriques, notamment les projets d'énergie solaire".

A ce propos, le ministre a fait état de la poursuite de l'opération de raccordement des exploitations agricoles de Laghouat, jusqu'à la couverture totale des besoins de la wilaya.

Au terme de la rencontre, M. Arkab a apporté "plusieurs clarifications sur les autres questions soulevées par messieurs les députés".

Il a, en outre, souligné que son secteur et ses établissements veillent à répondre aux besoins et aux aspirations légitimes des citoyens pour contribuer à améliorer leur niveau de vie, à créer des postes d'emploi et à améliorer le service public à travers l'ensemble du territoire national, notamment dans les domaines relevant des prérogatives du secteur".