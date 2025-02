Algérie: Commerce - L'approche participative a donné des 'résultats concrets' contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire

Alger — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a affirmé, mardi à Alger, que l'approche participative adoptée par son département ministériel, impliquant tous les acteurs dans l'approvisionnement et la régulation du marché, a permis d'obtenir des "résultats concrets", contribuant au renforcement de la stratégie nationale de la sécurité alimentaire.

Dans une allocution prononcé lors des travaux du 7e Congrès national de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), M. Zitouni a estimé que cette symbiose entre le ministère et les différentes parties prenantes était "une source de fierté", car elle contribue à renforcer la stratégie nationale de la sécurité alimentaire et à atteindre la souveraineté économique.

Et d'ajouter dans ce contexte, que la nouvelle génération de commerçants est "suffisamment consciente des viles conspirations et plans malveillants ourdis contre le pays, et qui sont déjoués, a-t-il dit, grâce à la mobilisation de toutes les forces sociétales vives, et des institutions de l'Etat.

Zitouni, a dans ce contexte, appelé l'UGCAA, les associations et fédérations professionnelles à sensibiliser les commerçants et les opérateurs économiques à la nécessité de s'adapter aux mutations sociales et de promouvoir les réformes économiques visant à diversifier l'économie, atteindre une croissance forte et durable, dynamiser le monde des affaires, promouvoir l'investissement privé, renforcer les capacités d'exportation et prospecter en permanence les opportunités pour investir les marchés extérieurs.

Le ministre a réitéré l'engagement de ses services à accompagner les commerçants et les opérateurs économiques pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et relancer l'économie pour cristalliser les ambitions et préserver la sécurité économique de l'Algérie sur la voie de la modernisation, du progrès et de la prospérité.

Evoquant le thème du 7e congrès, "L'innovation technologique pour le renforcement de la sécurité économique", M. Zitouni a souligné la nécessité de s'orienter vers l'innovation étant un "outil efficace et indispensable" face aux fluctuations et aux crises que connait le monde en permanence, ce qui en fait un enjeu central dans les défis à relever.

A cet effet, le ministre a appelé à la valorisation des ressources matérielles et naturelles du pays pour atteindre cet objectif stratégique, en les exploitant de manière optimale et en encourageant l'innovation ainsi que l'investissement, ce qui permettra d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits stratégiques, d'assurer des stocks de sécurité à moyen et long termes, et de promouvoir la production nationale en consolidant les fondements de l'économie et en diversifiant les sources de revenus.

Il s'agit de l'une des principales priorités du programme du Président de la République visant à réaliser une mutation économique positive à même de renforcer le leadership du pays, de contribuer à l'amélioration du niveau de vie du citoyen et à la préservation de son pouvoir d'achat, a-t-il dit, soulignant que "l'Algérie a franchi des pas considérables, ne faisant pas cas des tentatives vaines et continues visant à fragiliser la paix sociale, à déstabiliser le marché national et à remettre en question la pertinence des décisions gouvernementales".

Zitouni a saisi cette occasion pour rappeler les efforts et les luttes des commerçants, artisans, travailleurs et de l'ensemble de la classe ouvrière durant toutes les étapes que le pays a eu à traverser, y compris la Révolution nationale, saluant "la sécurité et la stabilité instaurées grâce aux sacrifices consentis par les enfants de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que les corps de sécurité, ce qui exige notamment des élites, de la classe politique et des organisations syndicales et professionnelles davantage de mobilisation autour des institutions de l'Etat et de ses dirigeants, en focalisant sur le développement du système économique pour réaliser l'indépendance économique et la sécurité alimentaire".