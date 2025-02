Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice, a indiqué, mardi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les articles 92 et 181, et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice.

Le mouvement porte sur la mutation d'un (1) président de Cour de justice et de trois (3) procureurs généraux, la promotion de (13) juges au poste de président de Cour ou de procureur général et la fin de fonction pour huit (8) présidents de Cours et quatre (4) procureurs généraux", lit-on dans le communiqué.

Le mouvement se présente comme suit:

1/ Présidents des cours de justice:

- Cour de justice de Sétif: Yakoubi Youcef

- Cour de justice de Skikda: Ouazene Abdelhamid

- Cour de justice de Médéa: Bouhamidi Nadia

- Cour de justice de Mostaganem: Marouf Larbi

- Cour de justice de M'sila: Mehira Hacène

- Cour de justice d'Oran : Bouterfas Djilali

- Cour de justice de Tissemsilt: Allouga Nacer Eddine

- Cour de justice d'El Oued: Debboub Tayeb

- Cour de justice de Relizane: Othmani Hocine

2/ Procureurs généraux près les Cours de justice:

- Cour de justice de Batna: Benbelkacem Moncef

- Cour de justice de Bouira: Bendaas Fayçal

- Cour de justice d'Alger: Benboudiaf Mohamed El Kamel

- Cour de justice de Skikda: Messaoudi Tahar

- Cour de justice de Sidi Bel Abbès: Naidjaoui Djamel

- Cour de justice de M'sila: Foudad Djamal

- Cour de justice de Mascara: Benabdallah Mustapha

- Cour de justice de Souk Ahras: Boukhari Omar".