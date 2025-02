Algérie: Lancement mercredi du Concours national de composition épistolaire pour enfants 'édition 2025'

Alger — Le Concours national de composition épistolaire pour enfants "édition 2025" sera lancé, mercredi, autour du thème de la conservation et de l'exploitation durable des océans dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), en prélude à la participation de l'Algérie à la 54e édition du Concours international de composition épistolaire, a indiqué mardi le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué.

Ce concours, placé sous le thème "Imagine que tu es l'océan", est organisé par le ministère de la Poste et des Télécommunications et Algérie Poste, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie et l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE).

Les candidats à ce concours, ouvert aux enfants âgés de 9 à 15 ans, doivent rédiger une lettre manuscrite en arabe, tamazight ou anglais.

La lettre doit porter les coordonnées du participant (nom, prénom, date et lieu de naissance, niveau scolaire, numéro de téléphone du parent, et nom de l'établissement d'enseignement et de sa wilaya).

Le candidat doit participer avec une seule lettre, en veillant au strict respect du nombre de mots autorisés, qui ne doit pas dépasser les 800 mots.

Les lettres doivent être déposées durant la période allant du 5 février au 31 mars au niveau des établissements éducatifs (publics ou privés) ou des bureaux de poste.

Dans ce cas, la lettre doit être envoyée sous pli fermé, à l'adresse de "Monsieur le Directeur de la Poste et des Télécommunications (en mentionnant la wilaya concernée) et en insérant la mention "Concours national de composition épistolaire 2025, sans nécessité d'apposer un timbre postal. Les lettres peuvent également être envoyées par e-mail à l'adresse "rissalati2025@mpt.gov.dz".

La sélection des lettres se fera en trois étapes: d'abord au niveau de la wilaya, puis au niveau régional et enfin national. La meilleure lettre choisie au niveau national sera envoyée au bureau de l'Union postale universelle (UPU) en vue de représenter l'Algérie au Concours international de composition épistolaire avant le 5 mai 2025, tandis que l'annonce des lauréats au niveau national est prévue début mai prochain.

Ce concours est "un excellent moyen" pour contribuer au développement des capacités des enfants dans la composition épistolaire et de détecter leur talent et leur aptitude à s'exprimer par les mots, de même qu'il contribue à mettre en avant le rôle socioéducatif de la poste dans la vie quotidienne, selon le ministère qui a appelé les enfants, dans le cadre du concours, à écrire sur les différents défis et risques qui se posent aux océans, tout en proposant des solutions concrètes pour leur protection et préservation, conformément aux conditions définies.