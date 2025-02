Algérie: Congrès de l'UGCAA - Issam Bedrissi plébiscité Secrétaire général

Alger — Issam Bedrissi a été plébiscité Secrétaire général (SG) de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), lors du 7e congrès de l'Union, organisée mardi à Alger.

Ce congrès qui s'est déroulé en présence du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni et de représentants de plusieurs ministères et instances, a vu la participation de membres de toutes les wilayas outre des représentants de 40 fédérations nationales affiliées à l'Union.

Les participants au congrès ont affirmé dans une Déclaration que ce plébiscite intervenait pour "valoriser les efforts et acquis accomplis par l'UGCAA en un temps record", faisant part de leur disponibilité "à porter le flambeau des chouhada et à poursuivre le parcours honorable réalisé par l'UGCAA, depuis sa création en 1956".

De son côté, M. Bedrissi s'est dit reconnaissant de la confiance placée par les membres en sa personne, laquelle se veut "une lourde responsabilité mais aussi une opportunité pour servir la patrie".

"L'organisation est déterminée, lors de ce mandat, à jouer un rôle important dans ces grandes mutations économiques".

Ce mandat intervient, selon M. Bedrissi, à "un moment crucial du parcours de l'Algérie nouvelle (...)", affirmant l'adhésion "volontaire" de l'UGCAA à la stratégie du Gouvernement et à la mise en oeuvre des orientations du président de la République, notamment la promotion de la transformation numérique et le e-commerce.

L'intervenant a salué l'approche participative adoptée par le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, traduite par un dialogue constant entre les représentants de l'UGCAA et le ministère, d'où la réalisation, Ramadhan dernier, de résultats sans précédent, qui doivent être préservés, en assurant la disponibilité des différents produits à des prix raisonnables, pour le prochain mois sacré, voire durant toute l'année.

M. Bedrissi a exhorté, dans ce cadre, les commerçants à appliquer des marges bénéficiaires raisonnables, loin de la spéculation et le monopole, tout en consolidant les valeurs de solidarité et d'entraide envers les nécessiteux, en concrétisation du principe de l'Etat social.

Par ailleurs, le nouveau SG de l'UGCAA a condamné, au nom de l'Union, l'ingérence "éhontée" dans les affaires intérieures de l'Algérie, à travers certaines déclarations françaises "provocatrices et irresponsables".

Le congrès a également été marqué par la signature de deux accords visant la promotion du commerce électronique. Le premier accord a été signée entre l'UGCAA, représentée par son secrétaire général, et la startup "Guiddini", représentée par son directeur général, Mourad Mechta, tandis que le second a été conclu entre l'UGCAA et la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), représentée par son directeur général, Cherif Benhabiles.

Ces deux conventions ont pour objectif d'accompagner les efforts de l'Etat dans la numérisation du secteur, à travers la formation des commerçants et artisans dans le domaine du numérique et de la protection contre les cyberattaques.

Cette rencontre a été également l'occasion de distinguer le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, pour ses efforts dans l'organisation du marché et la préservation de la stabilité des prix, ainsi que le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, pour ses efforts dans la préservation de la Mémoire nationale.