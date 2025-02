Tunisie: Consommation de viande rouge - Une moyenne nationale plus faible que celle de nos voisins

La flambée des prix des viandes rouges qui ont frôlé les cinquante dinars le kg au cours de la dernière période, a entraîné un changement dans le comportement des consommateurs qui ont réduit leurs achats de viande rouge, pour lui préférer une denrée alimentaire moins chère, celle des viandes blanches. Des statistiques récentes sur la consommation de viande rouge en Tunisie montrent que celle-ci a baissé au cours des dix dernières années et que les tunisiens, contrairement à ce que l'on pourrait penser, consomment beaucoup moins de viande rouge que leurs voisins maghrébins ou européens.

Entre 2015 et 2021, la consommation individuelle de viande rouge par an est passée, en effet, de 11 kg à 8 kg. A titre indicatif, nos voisins marocains consomment 18kg de viande rouge par individu et par an. Cette consommation tunisienne ou marocaine peut paraître dérisoire, comparée aux français qui consomment 85 kg par an et par personne, soit une moyenne deux fois plus élevée que celle de la consommation de viande rouge à l'échelle européenne.

Mais ce sont les espagnols et les portugais qui se classent en tête des plus gros consommateurs à l'échelle européenne, avec une moyenne de 89 kg par individu et par an. Entre 120 et 140 kg, c'est la quantité de viande rouge consommée par les hongkongais et les américains par individu et par an, soit l'une des plus grandes moyennes à l'échelle mondiale.

Si la consommation de viande rouge est conseillée en raison de sa teneur élevée en protéines, zinc, fer, vitamine B12, sa consommation exagérée peut entraîner l'apparition de certaines formes de cancer, à l'instar du cancer du colon.