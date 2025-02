Afrique: La diaspora congolaise en Afrique du Sud manifeste devant les bureaux de l'Union européenne

En Afrique du Sud, la diaspora congolaise suit avec préoccupation les développements dans l'est de son pays natal. Ils sont des dizaines, voire des centaines de milliers à avoir fui la RDC au fil des années, pour se réfugier dans la « nation arc-en-ciel ». C'est la principale destination refuge avec la France. Ce mardi, plusieurs centaines de Congolais en colère ont manifesté devant les bureaux de l'Union européenne pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale.

Enveloppés du drapeau de la RDC, certains manifestants ont fait plusieurs heures de route pour exprimer leur frustration. La plupart de ces Congolais ont eux-mêmes fui la guerre il y a des années. « Nous sommes venus aujourd'hui pour dire à l'Union européenne d'arrêter tout soutien au Rwanda, parce qu'ils sont en train de participer à la déstabilisation du Congo, il est temps que ça s'arrête », déclare pasteur Serge Lwambwa.

Ils accusent la communauté internationale de camoufler le pillage des ressources de leur pays natal par le Rwanda. Certains ont de la famille à Goma, dont ils n'ont plus de nouvelles. Après des décennies de guerre, Tina Mbuyi Lukombo a le sentiment d'avoir été oubliée : « Aujourd'hui, on nous parle de la guerre en Ukraine, on nous parle de la guerre au Moyen-Orient. Mais en RDC, il y a plus de morts qu'en Ukraine et qu'au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre fin à ce massacre ».

Entre les slogans contre Kagame et les Occidentaux, des bannières rendent aussi hommage aux soldats sud-africains tués en RDC. Freddy Twendela arbore fièrement des autocollants en forme de coeur représentant le drapeau de la « nation arc-en-ciel » : « Nous disons "thank you", merci aux soldats sud-africains, j'ai même leur emblème pour leur dire merci d'être intervenu pour notre cause, parce qu'ils ont compris que notre cause est juste, ils ne peuvent pas croiser les bras devant une injustice criante à travers le monde »

Ils espèrent tous que l'Afrique du Sud renforcera son engagement militaire face au M23, engagement qui fait débat dans le pays.