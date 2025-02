Maroc: La promotion de l'accès à l'emploi de qualité, une priorité pour le gouvernement (M. Akhannouch)

Rabat — Le gouvernement a fait de l'accès aux emplois de qualité "une priorité absolue de ses politiques et programmes sectoriels, voire le critère à l'aune duquel sont évaluées les interventions publiques", a indiqué mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Présentant un exposé lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale consacrée aux "Indicateurs économiques et financiers et renforcement de la position internationale du Maroc", M. Akhannouch a souligné que le stade avancé atteint en matière d'amélioration des indicateurs économiques et financiers est "un levier essentiel pour consacrer les principes d'inclusion sociale et d'égalité des chances au profit de tous les Marocains".

Ainsi, a-t-il ajouté, le gouvernement, dès le début de son mandat, a veillé à mettre en place des programmes innovants pour la promotion de l'emploi, et à suivre de près les évolutions du marché du travail.

À cet égard, le Chef du gouvernement a rappelé que 14 milliards de dirhams (MMDH) ont été alloués au titre de la loi de finances (LF-2025) à la mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route pour l'emploi, ce qui, a-t-il dit, "témoigne de la priorité absolue accordée à ce secteur à l'horizon 2026, et dénote de la stratégie intégrée et multidimensionnelle dont dispose le gouvernement en la matière".

Il a précisé que cette feuille de route repose sur trois axes stratégiques majeurs, à savoir l'encouragement des investissements à forte valeur ajoutée, l'amélioration de l'efficacité des programmes d'emploi existants et la préservation des opportunités d'emploi en milieu rural, tout en soutenant le secteur agricole.

Pour ce faire, a poursuivi M. Akhannouch, le gouvernement mise sur le lancement d'une série de mesures de grande envergure visant à réduire le chômage et à accroître le taux d'activité professionnelle des jeunes et des femmes, à la faveur notamment de l'élargissement des programmes de promotion de l'emploi à plus de 110.000 bénéficiaires non-diplômés , outre le renforcement du dispositif de formation par apprentissage pour atteindre 170.000 nouveaux stagiaires.

Le chef du gouvernement a estimé que les chiffres relatifs au taux de chômage "nécessitent une lecture objective", notant que les emplois perdus dans l'agriculture en raison de la sécheresse sont, dans leur majorité, des emplois informels, non rémunérés et liés essentiellement à l'entraide familiale en milieu rural, et ne représentent pas des emplois permanents.

Il a insisté sur le fait que le taux de chômage "ne doit pas occulter les efforts gouvernementaux pour améliorer la situation de l'emploi et garantir la qualité des nouveaux emplois", mettant en avant la progression significative des emplois rémunérés et l'augmentation du nombre de salariés déclarés, en plus d'autres indicateurs qualitatifs tout aussi importants.

Parmi ces indicateurs, il a cité l'intégration progressive des diplômés portant le taux de l'emploi qualifié à 50% en 2023, la progression de 5% des emplois réguliers et rémunérés entre 2018 et 2023, ainsi que la hausse progressive des contrats de travail à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD) de 11% entre 2017 et 2023.

"Cette évolution du secteur de l'employabilité de qualité dans notre pays nous rassure quant à la dynamique positive observée dans les secteurs de l'industrie, des services et des travaux publics, et confirme la hausse de plus en plus marquée des emplois qualifiés", a-t-il ajouté.