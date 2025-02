Maroc: Tomber de rideau sur la 3ème édition du Festival du Livre Africain de Marrakech

Marrakech — Le Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) a clôturé, dimanche, sa troisième édition lors d'une soirée animée par les jeunes des clubs de lecture, avec la remise du Prix littéraire des lycéens de Marrakech à Myriam Jebbor, lauréate de cette année.

Selon un communiqué des organisateurs, cette nouvelle édition passionnante a réuni plus de 40 écrivains, intellectuels et penseurs africains et des diasporas, provenant de plus de 20 pays, offrant une vitrine exceptionnelle des littératures africaines contemporaines.

Éditeurs, traducteurs, professionnels de la chaîne du livre et passionnés de la littérature, nationaux et étrangers, jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés par milliers pendant ces quatre jours passionnants et conviviaux, précise-t-on de même source.

Organisée au Centre culturel Les Etoiles de Jamaã el-Fna, à l'Université Cadi Ayyad, à l'UM6P et dans plusieurs lieux hors les murs, cette édition a proposé un programme éclectique de rencontres et de spectacles, en collaboration avec des institutions de premier plan.

À travers sa programmation riche, inclusive et diversifiée, le FLAM confirme ainsi sa position d'événement international phare et majeur de la culture au Maroc et en Afrique.

FLAM 2025 : Parler d'Afrique et du monde à partir de l'Afrique

Dans une ambiance des plus conviviales et des plus hospitalières, les échanges entres invités et grand public ont porté sur des thématiques minutieusement réfléchies, autour de l'histoire africaine du monde et de l'histoire mondiale de l'Afrique.

Cité dans le communiqué, l'écrivain sénégalais Felwine Sarr indique que "l'histoire est fondamentalement irréparable, mais peut être soignée".

Pour sa part, le nouvelliste djiboutien Abdourahman Waberi surenchérit: "Je me sens ici chez moi. C'est notre maison de la culture. L'Afrique est diverse et parfois s'ignore. Ce festival, c'est l'oasis de la littérature africaine du monde entier".

Pour la romancière et poétesse marocaine, Rim Battal "c'est important de sentir qu'on fait partie d'un mouvement littéraire avec une ascendance et des contemporains, de partager et de faire résonner ici nos identités multiples et complexes".

L'ancienne ministre de la Justice française, Christiane Taubira, a également témoigné son amour inconditionnel pour la littérature et la poésie et sa solidarité avec la résistance du peuple palestinien en déclamant un poème de Mahmoud Darwich, lors d'un émouvant hommage que le FLAM lui a rendue.

Pour les étudiants et les élèves venant de tout le Royaume, la magie du FLAM a opéré, souligne le communiqué, ajoutant que les petits-déjeuners, partie intégrante de la programmation, ont proposé aux jeunes de rencontrer les auteurs autour d'un petit déjeuner partagé, les masterclass leur ont permis d'accéder à l'univers de leur auteur préféré et les ateliers d'écriture les ont fait accéder aux secrets du métier d'écrivain.

Et d'ajouter que cette troisième édition a porté la littérature féminine au cœur des échanges avec une Leçon inaugurale donnée par l'immense écrivaine mauricienne Ananda Devi et plusieurs tables rondes qui ont été entièrement dédiées à des thématiques comme l'afro-féminisme, les pouvoirs de l'imaginaire féminin pour redessiner le monde, ou encore la manière dont les autrices s'affranchissent des tabous.

La librairie du Carrefour du Livre, qui a proposé une librairie éphémère dédiée, n'a pas désempli et a réalisé des ventes record avec 550 passages en caisse, 366 titres et 1199 exemplaires écoulés en 4 jours seulement.

Les organisateurs tiennent également à remercier tous les sponsors et mécènes, les partenaires médias ainsi que le public qui a encore une fois démontré sa passion pour la littérature et témoigné son attachement au FLAM.