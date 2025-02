Maroc: Réunion à Oujda sur le suivi de la situation d'approvisionnement des marchés et des prix pendant le Ramadan

Oujda — Le siège de la wilaya de l'Oriental a abrité, lundi, une réunion axée sur le suivi de la situation d'approvisionnement des marchés et des prix pendant le mois de Ramadan au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad.

Présidée par le Wali de la région de l'Oriental, Gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, cette réunion de coordination a été consacrée à la présentation et l'examen des mesures nécessaires visant à assurer la stabilité des prix et l'approvisionnement suffisant et régulier des marchés en produits alimentaires afin de répondre aux besoins des consommateurs pendant ce mois sacré.

Intervenant à cette occasion, le Wali a donné un aperçu général sur la situation de l'approvisionnement des marchés et les fluctuations des prix, notant que les prix peuvent rester instables, notamment pour les produits alimentaires dont la demande est considérablement accrue en cette période de l'année.

Il a relevé dans ce sens que deux principaux facteurs sont à l'origine de ces fluctuations : la conjoncture agricole actuelle d'une part, et les changements qui s'opèrent au niveau des marchés alimentaires mondiaux régis par la loi de l'offre et de la demande, d'autre part.

Le Wali a insisté dans son intervention sur la nécessité d'assurer un approvisionnement normal des marchés en différents produits de consommation durant le mois de Ramadan et d'intensifier les campagnes de contrôle aux niveaux provincial et local.

Le contrôle quotidien doit englober tous les canaux de distribution et d'approvisionnement, en plus des boutiques, des pâtisseries et tous les autres services quotidiens liés au mois sacré, a-t-il insisté, notant que ces mesures visent à assurer la disponibilité des produits à des prix raisonnables, à protéger le consommateur et à faire face, avec la rigueur nécessaire, à l'ensemble des pratiques contraires à la loi et à toutes les infractions enregistrées.

La réunion a été marquée aussi par une série d'exposés dans lesquels les intervenants ont souligné que les différents produits de consommation sont disponibles en quantité suffisante pour répondre aux besoins des marchés, mettant en avant la coordination continue entre toutes les parties concernées et à tous les niveaux pour assurer la stabilité des prix, notamment pour les produits qui connaissent une forte demande pendant le mois de Ramadan, afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et garantir la qualité des produits de consommation.

La réunion s'est déroulée en présence notamment des représentants des services de sécurité, des autorités locales et des services déconcentrés concernés par l'approvisionnement et le contrôle, ainsi que des responsables des chambres professionnelles.