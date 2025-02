Maroc: Tanger - Examen des mesures nécessaires pour assurer un bon approvisionnement des marchés pour Ramadan

Tanger — Une réunion s'est tenue, mardi à la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour examiner les différentes mesures devant être prises pour assurer un bon approvisionnement des marchés de la région, en prévision du mois sacré du Ramadan.

Dans ce cadre, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, a souligné la nécessité pour tous les intervenants dans l'approvisionnement des marchés et le contrôle des prix de veiller au respect des dispositions juridiques et réglementaires régissant l'approvisionnement du marché local et à la mise en oeuvre des mesures légales contre les contrevenants, et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

Le Wali a également mis en avant la nécessité d'œuvrer de manière proactive pour assurer la disponibilité des denrées alimentaires en quantité suffisante et à des prix raisonnables sur tous les marchés et points de vente, de manière régulière.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de l'Agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Aziz El Balouti, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs en prévision du mois sacré du Ramadan, affirmant que l'ensemble des denrées alimentaires sont disponibles en quantités importantes.

L'approvisionnement des marchés fait l'objet d'un suivi continu par un comité régional, en plus des comités de suivi provinciaux et locaux, dans le but de garantir la disponibilité des denrées des aliments les plus demandés par les consommateurs durant le mois sacré, a-t-il ajouté, notant que l'opération de suivi se poursuivra pour garantir la qualité et le respect des prix des aliments subventionnés.

Quant à Ahmed Khyad, directeur régional de l'Industrie et du Commerce à Tanger, il a affirmé que la situation de l'approvisionnement des marchés de la région est "normale, régulière et montre des indicateurs positifs quant aux prix", soulignant que les services du ministère, en coordination avec les autorités locales et les partenaires, assureront le lancement d'opérations de suivi pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et assurer la qualité et l'approvisionnement régulier durant le mois de Ramadan.

Cette réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de Tanger-Assilah, des autorités provinciales et des représentants des services extérieurs et des institutions publiques concernés.