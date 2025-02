Maroc: Mme Seghrouchni - Le ministère planche sur l'élaboration d'une feuille de route pour le déploiement de l'IA dans les administrations

Rabat — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a indiqué, mardi à la Chambre des représentants, que le ministère se penche sur la mise en place d'une feuille de route pour appliquer les cas d'usage prioritaires de l'Intelligence Artificielle (IA) au sein des administrations marocaines, dans le cadre de son appui à la numérisation des services publics.

Dans son exposé sur "Le développement numérique au Maroc", lors d'une réunion de la Commission du contrôle des finances publiques et de la gouvernance, Mme Seghrouchni a relevé que son département a mis en oeuvre les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, tout en renforçant l'engagement du Royaume dans le domaine du renforcement de l'éthique relative à l'IA.

Le ministère a identifié et défini les priorités des cas d'usage de l'IA dans le but d'améliorer les services publics et de satisfaire les utilisateurs, a-t-elle affirmé, notant que d'importantes initiatives ont été lancées pour l'activation de l'intelligence artificielle dans le Royaume.

Mme Seghrouchni a souligné que les efforts déployés portent sur le développement de l'économie numérique à travers "le soutien et le renforcement de l'écosystème de l'IA, l'appuie aux startups dans ce domaine, en particulier celles qui opèrent dans des secteurs à haute valeur ajoutée, l'accompagnement des efforts de recherche et de développement et l'encouragement de l'innovation dans l'IA.

D'autres mesures consistent à "attirer des entreprises internationales spécialisées dans l'IA et à encourager les entreprises existantes à développer des offres de services à haute valeur ajoutée", a-t-elle ajouté.

Pour ce qui est de la numérisation des services publics, Mme Seghrouchni a révélé que le ministère lancera, le 14 février courant, le portail électronique unifié des services publics, précisant que cette plateforme est conçue pour agréger, classer et faciliter l'accès des usagers de l'administration publique aux différents services publics disponibles en ligne.

Mme Seghrouchni a rappelé que le Maroc a accumulé d'importants acquis et réalisations dans le domaine de l'administration numérique, faisant état de plus de 600 services publics disponibles en ligne, dont 300 services destinés aux citoyens, 200 aux entreprises et 100 services aux administrations publiques.

Elle a fait savoir que l'application "Mon identité numérique", développée par la la Direction Générale de la Sûreté Nationale dans le but d'offrir un cadre permettant aux administrations et aux citoyens d'accéder à des services d'authentification à distance, a été utilisée par 1,7 million d'utilisateurs, soit 6 % de la population, jusqu'à fin octobre 2024.

Quant au secteur des télécommunications, la ministre a souligné que la couverture 5G sera étendue pour couvrir 25 % de la population d'ici 2026 et 70 % à l'horizon 2030, avec une couverture intensive des villes qui accueilleront la Coupe du monde de 2030.

Ainsi, elle a rappelé que 1.800 zones seront couvertes avec un débit minimum de 2Mbps, dans le cadre de la mise en oeuvre de la deuxième phase du Plan National Haut Débit (PNHD2), en plus de la couverture en fibre optique à travers l'équipement de 5,6 millions de foyers par ce réseau à l'horizon 2030, et l'équipement de 6300 sites administratifs publics par un service internet en fibre optique d'ici 2026.

S'agissant des services cloud, la ministre a évoqué le projet "Cloud First Policy" destiné à encourager les administrations à adopter "le cloud" et à "soutenir et accompagner l'administration numérique dans l'exploitation du potentiel des technologies du cloud pour le développement de la numérisation des services publics et l'amélioration de leur qualité", en plus de la poursuite des efforts pour attirer les géants de la technologie et mettre en place des infrastructures de base conformes aux normes internationales et répondant aux exigences locales.

Concernant la maturité numérique des administrations publiques, Mme Seghrouchni a indiqué qu'une étude technique a été réalisée pour déterminer le niveau de maturité des registres de données administratives.

Et d'ajouter que le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration oeuvre pour l'élaboration d'un cadre référentiel pour définir la méthodologie d'évaluation et de mesure de la maturité numérique des administrations et identifier ses indicateurs et mécanismes de mesure.