Kenya: Une fuite dévoile les liens entre monde de l'argent et responsables politiques

Une fuite au sein du Service d'enregistrement des entreprises au Kenya a rendu public, des informations sur les biens et avoirs des plus grandes fortunes du pays, ce week-end. Parmi les plus riches du pays se trouvent aussi les plus puissants politiquement, notamment les familles de l'ancien président Uhuru Kenyatta, et de l'actuel président, William Ruto.

Pendant quelques heures ce week-end, il suffisait de simples clics, pour se renseigner sur tous les entrepreneurs du pays. Un petit jeu auquel s'est adonné le journal The Standard.

Ainsi, le quotidien révèle que la famille Ruto détient en totalité ou en partie plus d'une quarantaine d'entreprises. La fille est à la tête d'un empire immobilier. Le fils détient des parts dans sept banques d'investissement. Quant à la première dame, son royaume comprend plus d'une trentaine de sociétés... dans les secteurs de la pêche, du micro-crédit, de l'immobilier, de l'agriculture ou encore de l'hôtellerie.

La famille Kenyatta, l'une des plus riches d'Afrique, n'est pas en reste. À travers sa fondation et son Institut, l'ancien président Uhuru Kenyatta, est à la tête d'un empire tentaculaire qui s'étend jusqu'en Afrique du Sud. En 2021, les Pandora Papers, une enquête d'un consortium de journalistes sur la fraude et l'évasion fiscale, avaient épinglé la famille Kenyatta, dont le nom était lié à 13 compagnies offshore, notamment au Panama.

Dans son rapport sur les inégalités, Oxfam estime que les quatre personnalités les plus riches du Kenya détiennent plus de ressources que la moitié de la population du pays.