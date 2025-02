Sénégal: Promotion de la durabilité des systèmes alimentaires - Le projet Radius lancé ce 4 février à Dakar

Dans la capitale sénégalaise, Dakar, le projet Réseau en agroécologie pour promouvoir la durabilité des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du centre (Radius) a été lancé, ce mardi 4 février 2025, au sein de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad).

L'objectif de ce projet est d'assurer durablement la sécurité et la souveraineté économique, alimentaire et nutritionnelle des populations grâce à l'accompagnement de la transition agro-écologique des exploitations agricoles en Afrique de l'Ouest et du centre.

L'économie de l'Afrique de l'Ouest et du centre repose fortement sur l'agriculture qui représente environ 35 % du produit intérieur brut (Pib) et emploie 60 % de la population active. Mais le secteur agricole reste confronté à beaucoup de difficultés engendrées, notamment, par les dérèglements climatiques.

Pour faire face à situation, le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf), avec l'appui de l'Union européenne (Ue), lance le projet Réseau en agroécologie pour promouvoir la durabilité des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du centre.

Le projet Radius, selon le directeur général du Coraf, est un projet régional qui concerne le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Cote d'Ivoire et le Sénégal et mené par le Coraf en collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop, l'Université Joseph KI-ZERBO, l'université Félix-Houphouët-Boigny, l'Institut de recherche agricole pour le développement, l'Institut de recherche sur le coton, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et le Catholic Relief Services.

Pour Dr Moumini SAVADOGO, la transition agro-écologique apparaît comme une solution durable face aux défis agricoles auxquels fait face l'Afrique de l'Ouest et Centre. A l'en croire, cette initiative régionale, soutenue par le programme européen DESIRA+ avec le financement de l'Union européenne, vise à accompagner la transition agro-écologique des systèmes agricoles au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

Il a souligné que le projet vise une adoption massive de pratiques agro-écologiques dans les pays cibles, l'amélioration de la santé des sols et de la gestion des ressources naturelles et la valorisation des données agricoles et enfin l'émergence d'initiatives entrepreneuriales locales.

Dans la foulée, le représentant de l'Union européenne a indiqué que l'agriculture conventionnelle, malgré les ressources importantes qui lui sont dédiées, peine à assurer les besoins alimentaires de la population et contribue à la dégradation des sols et de la biodiversité.

En ce sens, il a confié que ce projet Radius a permis la mobilisation de 3 milliards de francs Cfa qui serviront à appuyer la recherche et l'innovation en faveur d'un modèle de production plus durable et respectueux des écosystèmes. Il a ajouté que l'Union européenne reste résolument engagée aux côtés du Sénégal et de ses partenaires régionaux pour soutenir des projets qui favorisent une croissance inclusive et durable.

Par ailleurs, le directeur général de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) a indiqué que celui-ci, en tant qu'institution nationale de recherche et membre des Systèmes nationaux de recherche agricole (Snra) du Coraf, s'engage pleinement à apporter son expertise et ses ressources pour assurer le succès du projet Radius.

Dr Moustapha Guèye a ajouté qu'ils mettront à disposition leurs infrastructures de recherche, leurs laboratoires, ainsi que leur réseau de stations expérimentales, afin de tester et de valider les innovations agro-écologiques.

La cérémonie de lancement du projet Radius a réuni des acteurs du secteur agricole, des chercheurs, des décideurs politiques, des organisations paysannes, ainsi que des partenaires techniques et financiers.