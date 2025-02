Algérie: Biskra - Cherfa pose la 1e pierre d'un silo stratégique de stockage de céréales

Biskra — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a posé, mardi dans la commune d'Oumache (18 km à l'ouest de Biskra), la première pierre d'un silo stratégique de stockage de céréales d'une capacité de 100.000 tonnes.

Ce nouveau projet, inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à doter le pays de structures de stockage des céréales, a nécessité un investissement public de 850 millions de dinars, sachant que des centres de proximité de stockage sont également en cours de réalisation dans la wilaya pour être livrés "avant fin 2025", selon les explications fournies au ministre et au wali de Biskra, Lakhdar Seddas.

M. Cherfa, après avoir écouté un exposé sur les réalités de son secteur dans la wilaya des Ziban, a évoqué le projet de création d'un réseau national de chambres froides, de petites et moyennes capacités de stockage (de 300 à 5.000 m3), destiné à maîtriser l'approvisionnement en produits en cas de pénurie.

Il a ajouté, dans ce contexte, que les agriculteurs peuvent bénéficier de soutien et de crédits pour leur construction afin de préserver la production et en assurer la disponibilité sur les marchés locaux.

Le ministre, qui avait également écouté des préoccupations exprimées par un certain nombre d'agriculteurs, a souligné que l'année 2025 sera celle du raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique, notant, à ce propos, que depuis le lancement du programme décidé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à raccorder 68.000 exploitations, "ce ne sont pas moins de 58.000 exploitations qui ont été raccordées, jusqu'à présent, à l'énergie électrique".

Il a également souligné que des efforts sont déployés pour mettre les agriculteurs à l'aise dans l'exercice de leurs activités, notamment dans le domaine de l'assainissement du foncier agricole et de la réalisation de chemins agricoles.

Le ministre a souligné que pour atteindre les objectifs de développement de l'agriculture saharienne, en cultivant 500.000 hectares de terres agricoles et en réalisant une production à même de mettre fin à importation de blé après 2025 et de maïs après 2026, "il est nécessaire d'irriguer encore un million de d'hectares dans un délai de 3 ans", sachant que les terres actuellement irriguées s'élèvent à 2,177 millions d'hectares et que l'objectif est d'atteindre 3,200 millions d'hectares.

M. Cherfa a ajouté que Biskra est une "wilaya agricole par excellence" grâce à sa production de légumes et de céréales et à ses importantes capacités de stockage.

Il a également indiqué que la wilaya est devenue un pôle important en matière d'aquaculture, notamment en ce qui concerne la production d'alevins, ce qui lui permettra d'approvisionner les régions de l'est et du centre du pays et de faire de 2025 l'année de l'aquaculture, notamment en matière de production du tilapia rouge.

Le ministre a clôturé sa visite dans la wilaya de Biskra par l'inspection, à Sidi-Okba, d'un projet de construction dans le cadre de l'investissement privé, d'une serre sur une superficie de 5 hectares pour la culture de la tomate-cerise en utilisant des procédés de haute technologie.