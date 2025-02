Cote d'Ivoire: Sport CAF Zone Ouest B - Des responsables des médias renforcent leurs capacités

L'Union des fédérations ouest-africaines de football (CAF Zone Ouest B) a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'intention des responsables des médias des fédérations membres, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Cet atelier de formation s'est tenu, le mardi 4 février 2025, au siège de l'Union, situé à Cocody-Riviera 4, à Abidjan, en présence du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), M. Idriss Diallo.

Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du développement des compétences en techniques numériques, visant à améliorer la visibilité des fédérations à travers une communication digitale efficace.

Selon M. Tchéré Philippe, directeur exécutif de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (CAF Zone Ouest B), l'objectif de l'atelier est de permettre aux responsables des médias de maîtriser les techniques du numérique, mais surtout de développer des aptitudes et des compétences pour relever les défis de la communication au sein des fédérations. Il s'agit également de les familiariser avec les stratégies et les pratiques digitales modernes.

« À l'issue de cet atelier, ces responsables devront être en mesure de comprendre les stratégies des médias et de la communication digitale », a-t-il précisé.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Idriss Diallo s'est réjoui de cette initiative qui contribue à la promotion de l'excellence et du professionnalisme dans le football africain, en particulier dans la zone Ouest B. « Cette formation permettra non seulement aux différentes fédérations de disposer de ressources humaines compétentes et qualifiées, mais aussi de promouvoir l'excellence et le travail bien fait en matière de communication digitale des activités sportives. C'est à saluer », a-t-il déclaré.

Gnanzou Joël, expert-consultant en médias numériques et formateur de l'atelier, a présenté les stratégies et mécanismes que les responsables des médias doivent adopter pour une communication efficace. Il a notamment insisté sur l'importance de la veille médiatique, la vérification des sources, le bon usage des outils numériques et la compréhension des enjeux sociologiques liés à la communication digitale.