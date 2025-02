Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le groupe parlementaire PCT et alliés au Sénat à l'avant-garde

Le groupe parlementaire du Parti congolais du travail (PCT) et alliés au Sénat a tenu, le 4 février à Brazzaville, sa quatrième assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il a fait le point des activités antérieures et fixé ses objectifs de 2026.

Une soixantaine de sénateurs issus des partis de la majorité présidentielle a pris part à l'assemblée générale ordinaire présidée par Théophile Adoua, président du groupe parlementaire PCT et alliés au Sénat.

Les débats ont porté sur plusieurs points dont la revue des activités réalisées en 2024 en vue d'évaluer les performances, la façon de capitaliser sur les acquis, la redynamisation du groupe afin de lui permettre de bien accomplir ses missions régaliennes.

L'objectif immédiat est d'oeuvrer inlassablement afin de contribuer activement, aux côtés d'autres forces politiques de la majorité présidentielle, à la réélection, l'année prochaine, de leur candidat à la magistrature suprême.

Après avoir adopté les rapport d'activités 2024 et l'ensemble d'autres documents soumis à son approbation, le groupe parlementaire PCT et alliés a approuvé son budget 2025, arrêté à la somme de 178 384 000 FCFA. Il permettra de mener à bien toutes les activités programmées seau cours de cette année dont l'essentiel portera sur la mobilisation des forces et énergies au profit du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, président de la majorité présidentielle.

Dans son discours, le président du groupe parlementaire, Théophile adoua, a rappelé aux sénateurs membres du groupe les enjeux du moment et les a exhortés à être plus engagés pour la cause. « L'année 2025 est pleine de défis, car elle prépare l'élection présidentielle de 2026. A cet effet, nous devons défendre ardemment notre bilan, celui de la majorité présidentielle.

Nous sommes donc tenus de marcher en rangs serrés afin de garantir à notre candidat une victoire plus écrasante », a souligné Théophile Adoua. Toutefois, il les a appelés à éviter les invectives de certains hommes de nature à troubler la paix et l'unité nationale.