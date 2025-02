Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire au Nord-Kivu - Les sénateurs appelés à contribuer réellement aux stratégies de sortie de crise

Les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo (RDC) ont démarré, le 4 février, une session extraordinaire. Au Sénat, celle-ci sera principalement consacrée à l'examen de la situation sécuritaire à l'Est du pays dont l'objectif est de proposer des stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise.

Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a invité "les sénateurs à ne ménager aucun effort pour que les travaux de cette session puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise". Il a souligné que la situation qui prévaut à l'Est de la RDC, caractérisée par l'occupation d'une partie de son territoire par le Rwanda, sous couvert du M23-AFC, commande à ce que le Parlement joue pleinement son rôle pour des solutions idoines.

"Nous tous, collectivement comme Nation et chacun de nous, de manière singulière, quelle que soit sa province, est affecté dans son corps et dans son âme par cette situation sécuritaire et ses conséquences. Engageons-nous sans réserve, pour donner à notre mère patrie le meilleur de nous mêmes", a-t-il indiqué.

ce sujet, Sama Lukonde a annoncé la mise sur pied d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise. Du côté du Sénat, cette commission comprend les membres des commissions défense et sécurité, relations extérieures et socio-culturelles ainsi que genre et familles. Elle fera rapport respectivement aux assemblées pleinières. Le président du Sénat a invité tout sénateur qui le désire à prendre part aux travaux de cette commission.

Le second point à l'ordre du jour est la présentation de deux juges de la Cour constitutionnelle.

La session extraordinaire a été convoquée sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupé par la situation qui prévaut dans la partir Est de la RDC.