Tunisie: Arrestation de l'auteur d'une agression dont la vidéo a refait surface

Le ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées a souligné mardi, dans un communiqué, que la femme victime d'une agression verbale et physique en 2018 et dont la vidéo a été diffusée dimanche a été prise en charge immédiatement sur le plan psychologique et le coupable a été arrêté.

A cette occasion, le ministère rappelle la nécessité de s'abstenir de republier cette vidéo signalant que cela constitue une forme de violence cybernétique à l'encontre de la victime.

En outre, le ministère souligne l'importance de renforcer la coordination pour prévenir toute forme de violence et protéger les victimes, aussi bien au niveau institutionnel qu'au sein de la famille et de la société et ce, conformément aux dispositions de la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 2017.