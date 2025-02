Afrique Centrale: Est de la RDC – ONU Femmes plaide pour mettre fin à la violence sexuelle et sexiste

« Mettre fin à la violence sexuelle et sexiste et à l’impunité des auteurs, accroître l’aide humanitaire en adoptant une approche sensible au genre, soutenir les organisations locales de défense des droits des femmes et les organisations dirigées par des femmes », ce sont les préoccupations phares d’ONU Femmes sur la situation actuelle des femmes et des filles en République démocratique du Congo.

Ce 04 février, Mme Sofia Calltorp, Chef de l’action humanitaire à ONU Femmes et Directrice du Bureau de Genève, s’est exprimée au Palais des Nations sur la crise en cours en RDC et son impact sur les femmes et les filles.

À cet effet, les organisations de femmes ont saisi l’occasion pour exprimer leurs préoccupations concernant les déplacements forcés, la violence sexuelle généralisée et les lacunes importantes en matière de protection et de services sociaux de base.

Lors de cet entretien avec la presse, la Chef de l’action humanitaire à ONU Femmes s’est réjouie des initiatives politiques et de paix régionales en cours. Cependant, elle a exhorté toutes les parties prenantes à intensifier le dialogue et la coopération, « ouvrant ainsi la voie à une résolution durable du conflit ».

« Nos efforts collectifs doivent viser à faire en sorte que les voix et les besoins des femmes soient au cœur du processus d’intervention et de rétablissement », a-t-elle ajouté.

Toutefois, ce moment a permis à ONU Femmes de lancer un appel à « mettre fin à la violence sexuelle et sexiste et à l’impunité des auteurs », c’est-à-dire : renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de réponse, en veillant à ce que les auteurs rendent des comptes et à ce qu’un soutien complet – médical, juridique et psychosocial – soit apporté aux survivantes.

À cela s’ajoute « l’accroissement de l’aide humanitaire en adoptant une approche sensible au genre », tout en veillant à ce que les femmes, dans toute leur diversité, participent de manière égale à l’ensemble du cycle de programmation et de distribution de l’aide, en veillant à ce que leurs besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive et de services sociaux, ainsi que de protection, soient satisfaits.

Il faut aussi retenir « le soutien des organisations locales de défense des droits des femmes et les organisations dirigées par des femmes », compte tenu de leur rôle essentiel dans la réponse à la crise, les partenariats avec des investissements dans ces groupes qui devraient être prioritaires.

« Investir dans l’égalité des sexes à long terme » est également l’une des préoccupations d’ONU Femmes, en mettant l’accent sur la reconstruction de la résilience des femmes par l’éducation, l’autonomisation économique, les opportunités de leadership et la lutte contre les inégalités structurelles.

D’après Mme Sofia Calltorp, ONU Femmes reste ainsi déterminée « à soutenir le peuple de la RDC et à plaider pour un avenir où les femmes et les filles peuvent vivre à l’abri de la violence et de l’oppression et contribuer pleinement à la reconstruction et à la paix de leur nation ».