La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement demandé à plusieurs clubs de football européens, dont le Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal FC et le Bayern Munich, de mettre fin à leur partenariat avec le Rwanda, dirigé par Paul Kagame.

Les accords des clubs européens avec le Rwanda, en particulier la campagne « Visit Rwanda », sont jugés « entachés de sang » par les autorités congolaises qui dénoncent le rôle de ce pays dans l'exploitation illégale des ressources minières de l'Est de la RDC. Le gouvernement congolais accuse celui du Rwanda d'occuper illégalement des territoires à l'Est de son pays et d'exploiter les minerais de manière illégale pour financer la guerre.

La campagne « Visit Rwanda », affichée sur les maillots du PSG, d'Arsenal et du Bayern Munich, est considérée comme un outil de propagande pour redorer l'image du régime de Paul Kagame. Plus de 500 000 personnes sont déplacées en raison du conflit en RDC, selon Kinshasa. Le ministère congolais des Affaires étrangères a envoyé une lettre officielle aux dirigeants des trois clubs de football, leur demandant de réexaminer la moralité de leurs accords commerciaux avec le Rwanda.

« Le régime rwandais finance la guerre et pille les minerais du Congo tout en déplaçant plus de 500 000 personnes. Il est temps de prendre position », peut-on lire. Les clubs concernés n'ont pas encore réagi publiquement à cette demande. Toutefois, cette interpellation pourrait raviver le débat sur l'éthique des sponsors dans le football et l'implication des grandes entreprises dans des zones de conflit.